Casa do Carnaval terá entrada gratuita durante a Flipelô

A Casa do Carnaval da Bahia terá entrada gratuita durante a Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô). De quinta a domingo (8 a 11 de agosto), das 11h às 18h, visitantes poderão desfrutar do espaço que reúne itens da festa baiana e conta a história da folia, sem a cobrança do ingresso – que custa, nos demais dias, R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). O museu, que se destaca pela interatividade, fica no Centro Histórico, ao lado da Catedral Basílica.

A Casa do Carnaval relembra em quatro pavimentos, as transformações sociais e de formação da identidade baiana a partir das histórias da folia. Há ainda uma biblioteca com volumes que tratam do Carnaval, Salvador, de suas artes e tradições, além de 200 bonecos feitos de cerâmica que representam figuras típicas carnavalescas. Também há maquetes, roupas e instrumentos emprestados por artistas que fizeram a história da festa, fotos e documentos históricos e dois cinemas onde os visitantes podem aprender ritmos caracterizados e com a ajuda de monitores.

Além disso, eles podem conferir filmes que retratam a história do Carnaval, estética dos carros de trio e dos fundadores do trio elétrico e de nomes ligados à folia, como: Orlando Tapajós, Irmãos Macêdo, e Milton Moura. Tem ainda as obras de Riachão e Moraes Moreira, este último exaltado como primeiro cantor a subir em um trio elétrico.