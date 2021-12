Casa nova! Hulk mostra luxuoso apartamento em Miami; veja

Atacante do Atlético-MG, Hulk está de casa nova. O jogador, que foi o grande destaque do Galo na temporada 2021, comprou um apartamento enorme em Miami, nos Estados Unidos, e fez questão de mostrar todos os detalhes da decoração nas suas redes sociais.

Pelo Instagram, o atleta fez um tour completo pelo imóvel, exibindo as várias salas do local: de estar, de TV, de cinema... Hulk também mostrou a varanda com vista para o mar e para a cidade, e explicou a escuridão do local.

"Essa varanda está um pouco escura porque não pode ter iluminação nas varanda em Miami, mas ficou show de bola", comentou.

"Que show, você caprichou Flávia (profissional que fez o design da casa). Aqui eu vou passar o tempo todo assistindo filme. Tá lindo, tudo extraordinário", disse o jogador.

Hulk está de férias com a família em Miami e deve se reapresentar no Galo, junto com o restante do elenco, no dia 17 de janeiro. O atacante é casado com Camila Ângelo, que está grávida da primeira filha do casal, Zaya. Ele também é pai de Tiago, Ian e Alice, frutos do casamento com Iran Ângelo, tia de Camila.