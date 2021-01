Casal de heróis gays se juntará aos Guardiões da Galáxia em HQ

A nova História em Quadrinhos dos Guardiões da Galáxia terá dois novos integrantes: o casal de heróis Wiccano, filho da Feiticeira Escarlate, e Hulkling, filho do Capitão Marvel. O beijo entre os dois foi pivô da polêmica, em 2019, da Bienal do Livro, quando o ex-prefeito do Rio Marcelo Crivella tentou impedir a venda de uma HQ que mostrava os dois juntos.

A novidade da HQ foi publicada pela Marvel em seu site oficial e a revista 'Guardians of the galaxy #13' chega às bancas americanas em abril. O novo volume, que é assinado pelo escritor Al Ewing e pelo artista Juan Frigeri, contará a história da equipe após a batalha contra os Deuses Olimpianos, assim como sua oficialização pelo Conselho Galáctico.

Além do casal novato, a HQ dos Guardiões da Galáxia terá os veteranos Senhor das Estrelas, Gamora, Rocket Racoon e Groot.

"Os Guardiões da Galáxia, tanto o livro quanto a equipe, estarão acelerando em 2021, com vilões que a equipe nunca enfrentou, estrelas convidadas que você nunca pensou que veria e um novo companheiro de equipe que você não vai acreditar - todos se unindo para uma crise que abalará todos os planetas do universo Marvel até o fundo... E talvez até um planeta atrasado como a Terra ”, afirmou Ewing sobre o novo lançamento.



Capa censurada durante a Bienal