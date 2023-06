Casal de idosos é sequestrado e fica duas 2h sob ação de criminosos em fuga

Um casal de idosos foi sequestrado na cidade de Amargosa na manhã desta quarta-feira (14) e passou cerca de duas horas sob a ação de bandidos em fuga. O casal foi amarrado e colocado dentro de um veículo modelo Siena, que capotou no acesso ao município de São Gonçalo, na BR 101.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) da unidade operacional de Santo Antônio de Jesus, além de policiais militares participaram da ação de interceptação. Quatro homens foram presos.

“Na altura do Km 209 da BR 101, uma equipe da PRF avistou o carro suspeito e foram feitas várias tentativas de parada, com o uso dos dispositivos sonoros e de iluminação de emergência (giroflex), porém a ordem foi desrespeitada pelo condutor, razão pela qual os PRFs iniciaram um acompanhamento tático, que se prolongou por alguns quilômetros na rodovia”, relatou a PFR. Em um ponto de bloqueio montado na entrada da cidade de São Gonçalo, o condutor do carro em fuga tentou desviar, mas capotou, dando fim a ação. Com os criminosos foram apreendidas armas de fogo, munições e outros objetos.

A ocorrência foi apresentada a autoridade policial da Delegacia de Polícia Civil de Feira de Santana, para lavratura do flagrante e demais procedimentos.