Casal é flagrado fazendo sexo em mar cristalino na frente de turista

Imagina estar descansando em um resort e, do nada, se deparar com um casal fazendo sexo? Foi o que aconteceu com os hóspedes do Hotel Popular em Puerto Cortés, em Honduras.

Um casal foi filmado tendo relações sexuais em uma praia cristalina, com água até a metade do corpo.

Na gravação é possível ver a mulher se inclinando para frente e se agarrando a borda de uma mesa coberta dentro da água, enquanto o companheiro verifica se alguém está olhando a cena íntima deles.

Mesmo com o homem achando que ninguém estava observando, vários hóspedes conseguiram visualizar a cena de sexo explicito nas águas de Honduras. O vídeo acabou viralizando e os dois foram identificados e presos em seguida.

De acordo com a coluna Page Not Found, do site Extra, a porta-voz do Departamento de Justiça do país, Mary Ortiz, comentou que a situação é uma "falta de moral".