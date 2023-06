Casal e funcionária são sequestrados em Senhor do Bonfim

Um empresário, a esposa e uma funcionária foram sequestrados na manhã desta sexta-feira (9), em Senhor do Bonfim, no norte baiano. Suspeitos tentavam roubar o carro do casal quando foram surpeendidos pela Polícia Militar.

Segundo a TV Bahia, os suspeitos teriam atirado contra as viaturas e fugiram com as vítimas em direção à Campo Formoso, em dois carros - o do casal e o veículo usado pelos bandidos na ação.

Em Campo Formoso, os bandidos furaram o bloqueio feito pela PM. Houve troca de tiros e dois homens que estavam no carro roubado foram baleados. Ele foram socorridos pela PM para o Hospital São Francisco de Campo Formoso, mas não resistiram. Com os suspeitos a polícia informou que encontrou duas armas carregadas, celulares e dinheiro.

Ainda de acordo com a TV Bahia, o carro com as vítimas fugiu em direção a Jacobina. Ainda não há informações sobre o paradeiros dos reféns.