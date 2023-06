Casal e funcionária sequestrados em Senhor do Bonfim são encontrados

O empresário, sua esposa e a funcionária do casal, que foram sequestrados em Senhor do Bonfim, no norte da Bahia, já foram localizados e passam bem. O crime aconteceu na manhã desta sexta-feira (9).

De acordo com a Polícia Civil, a libertação dos reféns aconteceu na noite do dia do crime. As negociações foram realizadas por equipes do Departamento de Polícia do Interior (Depin), Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) e Departamento de Inteligência Policial (DIP), com o apoio da Polícia Militar.

Os suspeitos tentaram roubar o carro do casal quando foram surpreendidos pela Polícia Militar. Durante a fuga, houve troca de tiros, mas ninguém se feriu. Os bandidos seguiram em direção a Campo Formoso com os reféns dentro de dois veículos - o do casal e o veículo usado pelos bandidos na ação.

Em Campo Formoso, os bandidos furaram o bloqueio feito pela PM. Houve troca de tiros e dois homens que estavam no carro roubado foram baleados. Ele foram socorridos pela PM para o Hospital São Francisco de Campo Formoso, mas não resistiram. Com os suspeitos a polícia informou que encontrou duas armas carregadas, celulares e dinheiro.

Já o carro com as vítimas fugiu em direção a Jacobina. O local onde as vítimas foram liberadas não foi divulgado pela polícia.