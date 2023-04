Casal é investigado por suspeita de estuprar babá de 14 anos na Bahia

Um casal é investigado pela Polícia Civil por suspeita de violentar sexualmente uma adolescente, de 14 anos, na última quinta-feira (20), na cidade de Barreiras, no extremo oeste da Bahia. Uma das suspeitas foi presa em flagrante, mas seu companheiro segue sendo procurado.

Segundo informações da TV Oeste, a vítima era babá do filho do casal. Em depoimento à polícia, a jovem disse que vinha sendo assediada há muito tempo, até que ela foi convidada para ir para uma festa com o casal.

De acordo com o registro, o casal teria dopado a vítima com bebida alcoólica e praticado o abuso coletivo. A 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Barreiras) também já solicitou ao Judiciário o mandado de prisão contra o homem.

Ainda segundo a reportagem, a vítima conseguiu entrar em contato com a mãe pelo celular e avisou sobre o abuso. A mãe da jovem foi até o local com a Polícia Militar e lá conseguiram prender a mulher, mas o homem havia conseguido fugir.

A polícia informou ainda que o mandado de prisão preventiva contra a mulher já foi decretado pela Justiça.