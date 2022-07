Casal é morto a tiros após discussão por som alto em carro do vizinho

Um casal foi morto a tiros na noite de sábado (9) em Birigui, no interior de São Paulo, depois de uma briga por som alto. O suspeito pelo crime é vizinho das vítimas, que foram identificadas como Robson Leandro Fioroto, 43 anos, e Mirlene Gonçalves, 41. O suspeito, que não teve nome divulgado, fugiu depois do crime e está foragido.

A confusão que levou ao crime aconteceu por conta de um som alto no carro. Segundo o Uol, a investigação indica que o vizinho mora na casa em frente à do casal. Na noite de sábado, ele estacionou o carro em frente à residência e ficou com a música alta tocando.

A dona de casa Mirlene foi até lá conversar com ele, incomodada com o barulho. Logo eles começaram a brigar e o vizinho então teria atirado na cabeça da mulher com uma carabina de calibre 44 que estava no carro.

Robson foi para fora de casa ao ouvir a confusão e já encontrou a mulher caída. Ele foi baleado nas costas e morreu no quintal de casa. Antes, mesmo ferido, ele ligou para a filha da mulher para pedir ajuda.

Quando o socorro chegou, os dois já estavam sem vida. O atirador fugiu no carro.