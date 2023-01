Casal é morto a tiros dentro de bar em Dias D'Ávila

Um casal foi morto a tiros dentro de um bar na tarde da segunda-feira (2), em Dias D'Ávila, Região Metropolitana de Salvador. O crime aconteceu na rua Beta, no bairro Entroncamento.

Segundo as primeiras informações, um grupo encapuzado entrou no bar e atirou contra as vítimas, identificadas como Tatiana Nogueira Alves Angelo e Ruan Vitor de Oliveira.

Uma equipe da 36ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi chamada com relatos de duas pessoas baleadas e ao chegar no local ainda prestaram socorro à dupla. Levados a uma unidade de saúde da região, eles tiveram a morte constatada.

Nenhum suspeito foi preso no local. O caso será investigado pela Polícia Civil.