Casal é morto a tiros dentro de carro na Avenida ACM

A Polícia Civil investiga a morte de um casal na Avenida Antônio Carlos Magalhães, na noite desta quinta-feira (2), em Salvador. O crime aconteceu dentro de um veículo por volta das 20h, em frente ao GBarbosa, sentido Shopping da Bahia.

Segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), a situação aconteceu próximo à marginal e, por conta da presença de muitos curiosos, o trânsito ficou lento na região.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área. Equipes do Departamento de Polícia Técnica foram acionadas para fazer a remoção do corpo e perícia. Ainda não há informações sobre a autoria ou motivação do crime.