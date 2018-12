Casal é preso com 11kg cocaína escondida em frascos de produtos de beleza 

Um casal, que não teve o nome divulgado, foi preso na noite de segunda-feira (3) no Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães, em Salvador. A Polícia Federal prendeu um casal de brasileiros que tentava embarcar em voo com destino a Lisboa, Portugal, levando cerca de 11,5 kg de cocaína.

Foto: Divulgação/PF

A droga, de acordo com a PF, estava escondida no forro de duas malas e em frascos de cremes, shampoos e enxaguantes bucais. A droga foi localizada durante inspeção de rotina realizada no momento do embarque.

Os dois foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes.