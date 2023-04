Casal é preso com 58kg de cocaína escondidos dentro de carro

Um casal foi preso por tráfico de drogas após ser flagrado transportando quase 58 kg de cocaína, na tarde da última segunda-feira (3). A prisão aconteceu em frente a unidade policial da PRF, localizada no Km 429 da BR-116, em Feira de Santana (BA).

Passava das 17h, quando policiais rodoviários federais faziam fiscalização na altura do Km 494 da BR-324 quando deram ordem de parada a uma caminhonete Fiat/Toro.

Foi solicitada a documentação do motorista e da passageira do veículo e ao conversarem com os ocupantes do carro, os policiais perceberam informações desencontradas entre o casal.

Para uma melhor avaliação, os PRFs decidiram fazer uma fiscalização mais detalhada na caminhonete e se deslocaram para o posto de Feira-Sul (Km 429 da BR-116).

Ao revistar o veículo, a equipe encontrou dezenas de tabletes de cocaína escondidos em fundo falso do compartimento de carga, para-lamas e portas. Ao todo foram apreendidos 57,45 kg da droga.

Dada às circunstâncias, o casal foi preso em flagrante delito por tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e foi apresentado à autoridade policial de plantão da Delegacia de Polícia Civil, para formalização dos procedimentos cabíveis.