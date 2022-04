Casal é preso com três carros de luxos avaliados em R$ 1,4 milhão e ouro no CE

Um casal foi preso e três carros de luxo estimados em R$ 1,4 milhão foram apreendidos em uma operação interestadual cumprida pela Polícia Civil do Estado do Ceará em Fortaleza e em Aquiraz, no Ceará, e também em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

A operação ainda encontrou meio quilograma de ouro e efetuou o bloqueio de contas bancárias de duas pessoas físicas e três pessoas jurídicas.

O casal, do Mato Grosso do Sul, é formado por um homem de 45 anos, com antecedentes por extorsão mediante sequestro, organização criminosa, roubo a banco, estelionato e tráfico de drogas; e uma mulher de 33 anos. Os mandados foram cumpridos em um imóvel na cidade de Aquiraz.

Os dois são investigados por participação em um esquema de lavagem de dinheiro e foram presos por meio de mandados de prisão preventiva deferidos pelo Judiciário, de acordo com nota da Polícia Civil do Ceará.

Os detalhes ainda foram apresentados em uma coletiva de imprensa, na sede da Superintendência da Polícia Civil, na capital cearense.

“A operação teve como resultado a captura de um suspeito de tráfico internacional e sua companheira. Ele é do Mato Grosso do Sul e tem uma extensa ficha criminal, tomando a decisão errada de vir morar no Ceará, acreditando que passaria despercebido. A Polícia Civil do Ceará já busca e captura seus alvos em outros estados e fora do Brasil, aqui dentro não seria diferente. A investigação aponta que ele tinha uma vida de ostentação, com carro de elevado valor, por exemplo. Cumprimos mandados de busca e ele vai responder por crime de lavagem de dinheiro”, comenta o delegado geral da PC-CE, Sérgio Pereira.

Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, sendo quatro no Ceará e um no Mato Grosso do Sul.

A operação foi coordenada pela DCLD, com apoio da Delegacia de Repressão às Atividades Criminosas Organizadas (Draco) e Departamento de Inteligência (DIP) da PC-CE.