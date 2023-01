Casal é preso em carro por aplicativo com pistola e drogas em Lauro de Freitas

Um casal foi preso em flagrante com uma arma e drogas em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, na noite da terça-feira (3). Eles estavam em um carro por aplicativo quando foram parados.

Segundo a Polícia Militar, o veículo foi abordado perto do Jardim Turumã. O casal era passageiro no veículo. Os PMs fizeram uma busca e encontraram uma pistola 9mm e 29 embalagens com cocaína na bolsa da mulher.

O suspeito então disse aos policias que o material era dele.

Os dois foram presos em flagrante e levados para delegacia, onde foram autuados e agora aguardam as medidas cabíveis.