Casal é preso na Bahia acusado de sequestrar bebê para uso em ritual

Uma mulher e um homem foram presos acusados de sequestrar um recém-nascido na cidade de Caravelas, no extremo-sul da Bahia, no sábado (14).

A avó da criança contou à polícia que a mulher pegou o bebê sem autorização da família. O recém-nascido estava dormindo na casa, que fica no bairro Damor da Cruz Alcântara, com a mãe e a avó na residência quando a mulher entrou e pegou o bebê.

A suspeita foi encontrada por uma equipe da 88ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) em um ponto de ônibus no distrito de Barra de Caravelas, com a criança no colo. A própria família já tinha recuperado o bebê, segundo a PM. O Conselho Tutelar da região foi acionado.

A Polícia Civil diz que a informação é que o bebê seria entregue ao homem para ser usado em um ritual. Não foram informados detalhes sobre que ritual seria esse.

Os dois suspeitos forma autuados em flagrante por sequestro e cárcere privado e estão presos na 1ª Delegacia de Teixeira de Freitas. A polícia não divulgou o nome dos presos. Segundo a TV Bahia, eles foram identificados como Stefane de Jesus e Hailton Ferreira.