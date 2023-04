Casal é resgatado em bolha de plástico à deriva em Copacabana

O Corpo de Bombeiros resgatou do mar de Copacabana (zona sul do Rio) um casal que estava à deriva dentro de uma bolha de plástico na tarde de quarta-feira, 19. Ninguém se feriu nem se afogou.



A bolha é um brinquedo oferecido nos últimos meses em Copacabana. A pessoa ou grupo que compra o passeio entra na bolha e passa alguns minutos vagando pelo mar. Uma pessoa controla o movimento do brinquedo por meio de uma corda que fica presa à bolha.



Nesta quarta-feira, porém, o controlador responsável pela peça não sabia nadar, segundo os bombeiros. Embora pudesse manter o controle da bolha a partir da areia, ele foi levado para a água pela força das ondas. Com medo de se afogar, largou a corda e deixou a bolha à deriva, com o casal dentro dela.



Banhistas alertaram os salva-vidas, e os bombeiros resgataram tanto a bolha como o controlador.



"O puxador precisou ser retirado por dois bombeiros, porque ele não tinha a mínima noção de mar nem natação, não conseguia nem boiar e dificultou muito o socorro", contou ao jornal O Globo o cabo Rafael Louzada, um dos três salva-vidas que participaram da ação.