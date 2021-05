Casal faz ensaio de casamento com caminhão da coleta de lixo em Feira de Santana

Elisvânia e Luiz Alberto tinham tudo para ser um casal tradicional. Naturais de Feira de Santana, eles se conheceram na escola, em 2006. Mas só oito anos depois começaram a namorar. O relacionamento juvenil deu lugar à maturidade e, quando passaram a morar juntos, há três anos, o motorista e a atual dona de casa já se viam praticamente casados. Esse ano, só resolveram oficializar no papel. Casaram no último dia 27 e a união, que era esperada para ser tradicional, iniciou-se dando lugar à modernidade, ao menos no álbum do casamento: eles decidiram celebrar tendo como pano de fundo um caminhão de coleta de lixo.

É que Luiz é motorista da empresa Sustentare, responsável pela coleta em Feira de Santana. Para realizar uma homenagem ao amado, Elisvânia não pensou duas vezes antes de abrir mão das clássicas igrejas, praias e jardins, comuns em todo ensaio fotográfico da cerimônia.

“A gente sempre teve vontade de fazer fotos juntos, mas sempre que olhava na internet, via praias, campos, locais abertos. Um dia, eu vi alguém homenageando a profissão do marido. Achei interessante a ideia, comentei com ele e ele topou: ‘vamos fazer pra ver’”, contou.

A execução não foi difícil. Trabalhador da empresa há oito anos, Luiz só teve que pedir uma vez ao gerente da empresa e amigo Tércio Costa e o caminhão foi facilmente emprestado para as quatro horas de ensaio. Melhor do que isso: Tércio também era fotógrafo. Solicitado, se empolgou ao ouvir a ideia dos então noivos. “Tudo foi feito num domingo de manhã, que não tem coleta, numa praça da cidade, com muita descontração. O pessoal que passava, achava logo engraçado uma moça vestida de noiva em cima de um caminhão de lixo”, lembra o fotógrafo.

Até mesmo para ele, o ensaio foi um misto de sensações. “Fotografar amigos foi uma alegria muito grande. A outra coisa foi a valorização da profissão. O serviço de coleta de lixo sempre é olhado de forma negativa, então gostei muito da ideia”, declara Costa.

As fotos foram tiradas na Praça do Conjunto ACM, em Feira, dois dias antes do casamento. Apesar de não ter tido festa, a data coincidiu com o aniversário de Luiz. Isso foi mais um motivo para Elisvânia querer ir em frente com a ideia, que já idealizava há tempos. “Como a gente não fez festa, devido ao momento que estamos tá vivendo, só fizemos um bolo para nossos pais no dia oficial. Só me vesti de noiva no dia do ensaio”, diz.



Apesar da vergonha inicial, o clima logo ficou descontraído quando lembrou porque estavam fazendo aquilo. “O ensaio foi de fato o nosso casamento, e foi um marco na nossa história, mesmo depois de tanto tempo juntos”. O resultado, todos já sabem. Dentre amigos e família, as fotos fizeram sucesso. Nas redes sociais, a postagem chegou a ter 19 mil curtidas e cerca de 1100 comentários.



“Não esperávamos toda essa repercussão. Isso é importante para que a sociedade veja a profissão do profissional da limpeza com outro olhar. Muitas pessoas ainda discriminam, tem ideias erradas sobre os coletores e a gente espera que a repercussão das fotos tenha ajudado nisso de alguma forma”, reforça Luiz.

