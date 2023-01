Casal gaúcho que desapareceu após viagem a SP está preso no Líbano, diz polícia

Um casal do Rio Grande do Sul, que desapareceu após viajar a São Paulo (SP), foi encontrado no dia 29 de dezembro. Igor Antônio dos Santos Cabral, de 26 anos, e Juliana Nunes do Nascimento, de 31, estão detidos em Beirute, no Líbano.

"Familiares do Igor estiveram na delegacia para informar que autoridades consulares do Líbano entraram em contato com eles e informado que Igor e Juliana teriam sido detidos ao desembarcarem no Aeroporto em Beirute, capital do Líbano", conta, ao g1, Rita de Carli, delegada responsável pela investigação.

A dupla está detida no país asiático desde 19 de novembro. O Itamaraty e a embaixada brasileira no Líbano já foram contactadas e estão prestando assistência consular.

O motivo da detenção não foi divulgado até o momento. Também não há informações sobre um possível retorno dos dois ao Brasil.