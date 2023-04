Casal investigado por assaltar passageiros de ônibus é preso em Salvador

Apontados pela prática de furtos e roubos em coletivos nas regiões de Água de Meninos, São Joaquim e Calçada, um casal foi preso em flagrante na noite de terça-feira (4), em Salvador, por policiais do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc). Segundo a Polícia Civil, a dupla já acumula diversas passagens por práticas criminosas.

Com eles foram recuperados dois celulares e um cartão de passagem que tinham acabado de furtar. “Eles fazem parte de um grupo criminoso que furta celulares e carteiras dentro de bolsas e mochilas, na modalidade descuido, além de roubo, quando ameaçam as vítimas fingindo estarem armados, ou cercando-a, empurrando-a e arrebatando o bem alheio”, explicou o titular do Gerrc, delegado João Cavadas.

Em menos de um mês, a unidade especializada já retirou de circulação sete envolvidos com a prática criminosa naquela região. O casal, autuado em flagrante por furto qualifica