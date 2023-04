Casal suspeito de roubo a edifício no Corredor da Vitória é preso

Suspeitos de participação no roubo a um apartamento de luxo, que fica no Corredor da Vitória, área nobre de Salvador, foram presos em flagrante no último sábado (8), no município de Francisco Sá (MG), próximo da divisa entre Minas Gerais e Bahia

Equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar de Minas Gerais abordaram o veículo onde viajava o casal suspeito de ter roubado joias e 4 mil dólares de um dos apartamentos do edifício Torre Barcelona na última sexta (7).

Imagens do circuito interno do prédio mostram o casal, que aparenta ter entre 50 e 60 anos de idade, chegando até o condomínio. Eles consegue convencer o porteiro a deixá-los passar. Os dois invadiram um apartamento do 18º andar do edifício. O casal deixa o edifício cerca de uma hora após o assalto.

Dinheiro e joias apreendidos pela Polícia Civil em Minas Gerais (Foto: SSP/BA)

A captura dos dois foi realizada a partir de informações repassadas pela Polícia Civil da Bahia, ao Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), com apoio do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) e da Superintendência de Inteligência (SI) da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

O casal foi autuado na 3ª Delegacia de Polícia Civil, em Montes Claros (MG). Uma das vítimas já reconheceu parte dos itens encontrados com o grupo no outro estado.

Eles são suspeitos de terem tentado roubar outros apartamentos na região. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.

Os suspeitos eram monitorados desde que a ocorrência foi registrada na 14ª Delegacia Territorial (DT/Barra). Os presos ficarão a disposição do Poder Judiciário.