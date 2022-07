Casal tem casa invadida e é morto a tiros em Valente

Um casal foi morto a tiros após suspeitos invadirem sua casa no bairro Santa Cruz, no município de Valente, no nordeste da Bahia. O caso aconteceu na quinta-feira (7).

De acordo com a Polícia Civil, o casal estava em sua residência durante a madrugada quando foram surpreendidos por homens armados que dispararam tiros contra os dois. Ademário dos Santos Silva e Roseana Silva de Souza não resistiram.

Não há informações sobre a quantidade de suspeitos ou sobre a motivação do crime.

As guias de perícia e remoção foram expedidas e as mortes estão sendo investigadas pela Delegacia Territorial de Valente.