Casamento às Cegas Brasil vai ter episódio extra mostrando o que aconteceu depois

A Netflix anunciou nesta sexta-feira (22) que vai ter um especial mostrando como estão os casais formados no Casamento às Cegas Brasil depois do programa.

Casamento às Cegas: Brasil, o Reencontro será exibido no dia 4 de novembro no Youtube da Netflix Brasil, com apresentação de Camila Queiroz e Klebber Toledo, que já comandaram o reality. Além disso, a jornalista Aline Ramos vai participar lendo tuítes comentando o programa.

O reality original, dos EUA, já teve especiais mostrando como estão os casais 1 e 2 anos depois do programa - ambos disponibilizados na própria Netflix.

Comandado pelos apresentadores Camila Queiroz e Klebber Toledo, os participantes Ana Prado, Carol Novaes, Daynanne Feitoza, Fernanda Terra, Luana Braga, Hudson Mendes, Lissio Cruz, Rodrigo Vaisemberg, Shayan e Thiago Rocha vão relembrar os principais momentos do programa, falar se o amor realmente é cego e revelar quem ficou junto de fato após o fim do reality.

Os últimos dois episódios, liberados essa semana, já revelaram quem foi que disse "sim" no altar e quem preferiu não casar. Desde então, os fãs do reality especulam nas redes sociais sobre quem continua juntos e até sobre novos casais que teriam se formado entre os participantes depois.