Casamento coletivo marca dia dos namorados em Shopping de Salvador

Depois de sair de um casamento violento e sendo mãe de cinco filhos, Cleide Gonzaga, 47 anos, achou que nunca mais subiria ao altar. Graças à insistência das amigas, ela foi para um barzinho e conheceu o mototaxista Luciano Pereira, 37, com quem se casou ontem. A história traumática encontrou um desfecho feliz, com toques de contos de fadas, nessa segunda-feira, 12, durante a realização de um casamento coletivo, promovido por um shopping da capital baiana.



O amor deu o tom da festa e transformou um Dia dos Namorados comum em uma cerimônia de casamento para quatro casais apaixonados na praça principal do centro de compras. Entre eles estavam a balconista Sandra Rodrigues, 48, e o porteiro Marcos Vinicius, de 45, que se reencontraram após longos 25 anos.

Ela se apaixonou por Marcos na adolescência, quando deixava Amargosa para passar férias em Salvador, na casa de uma amiga que, coincidentemente, é a irmã do flerte. A paixão nunca foi correspondida porque não tinha coragem de se declarar. Os anos passaram, os dois casaram com outras pessoas e tiveram filhos dessas uniões.

Após 25 anos e já solteiros, ele encontrou o perfil de Sandra no Facebook, curtiu uma foto e o reencontro aconteceu. Desde então se passaram nove anos de união. Para ela, casar no dia dos namorados com a paixão de infância é a concretização de um sonho. “O sentimento tinha adormecido, mas depois que nos vimos tudo voltou e é uma alegria enorme estar aqui hoje, vivendo o meu conto de fadas”, disse. O cenário que embalou a entrada nupcial foi montado na praça principal do shopping, decorada com elementos juninos e flores de girassol.

Mesmo sem saber da paixão que Sandra nutriu na adolescência, Marcos Vinicius diz ter visto alguém especial naquela foto curtida tanto tempo depois. “Isso nos levou até aqui, porque eu me apaixonei. É o que eu chamo de amor de adulto. Eu fico sem palavras, porque ali é encomendada de Deus para mim. É um sonho”, declarou o noivo.

Sandra Rodrigues e Marcos Vinicius casaram após nove anos juntos (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

Pensando em concretizar esse sonho com uma experiência inesquecível e completa, o Shopping Bela Vista, em parceria com a Rádio Piatã FM, presentearam os noivos com cerimônia, registro no cartório, festa, cabelo, maquiagem e lua de mel, além de surpresas oferecidas pelos lojistas. Para participar da cerimônia coletiva, batizada de Bela Roça, eles enviaram suas histórias para a rádio, que selecionou as quatro melhores.

No caso de Cleide, para voltar a amar, precisou superar a barreira que uma tentativa de feminicídio e a violência doméstica ergueram. “Ele mesmo me incentivou. Ele dizia que as pessoas não eram iguais e que faria diferente. Pois, realmente fez. Foi um pai para os meus filhos e se diverte com ele. O que eu achei que não daria nada, é uma relação linda até hoje”, contou Cleide, que está com Luciano há 11 anos.

A noiva mais chorona da noite foi a auxiliar de serviços gerais Cátia Araújo, de 43 anos. Para evitar que a emoção estragasse a maquiagem nupcial, os maquiadores ficaram ao lado dela, prontos para secar as lágrimas. “É o meu primeiro casamento, com a pessoa que eu tanto sonhei, com o meu príncipe encantado”, justificou, emocionada.

O homem por quem ela se apaixonou é o motorista Regis Mauro Fernando, 42 anos. Eles se conheceram pelo Facebook e estão juntos há três anos. O casamento estava nos planos do casal, que ficaram radiantes por terem conseguido adiantar o processo.

Já os noivos Laís Junqueira, de 29 anos, e Ualisson Almeida, de 26, estão juntos há dois anos e se conheceram no trabalho. Hoje, eles têm uma filhinha de um mês e se sentem cada vez mais próximos um do outro. “Nos escolhemos todos os dias, então, nada mais justo do que registrar esse compromisso no papel e com muitas pessoas como testemunha”.

Além dos convidados dos noivos, os clientes do shopping formaram uma multidão ao redor da praça central para acompanhar a troca de alianças. Houve gritos, aplausos e disputa para garantir um dos buquês.

“Nós aproveitamos o clima romântico do mês dos namorados e também dos festejos juninos para celebrar o amor e criar algo inédito que é o sonho de muitos casais apaixonados. Com a ajuda da Piatã FM, que vai escolher as melhores histórias, vamos presenteá-los com várias surpresas e uma lua de mel memorável”, conta Juliana Brandão, Gerente de Marketing do Shopping Bela Vista.

*Com orientação da subeditora Fernanda Varela