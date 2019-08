Casas Conceito abre com coquetel para convidados

Depois de cem dias intensos de obras, a edição 2019 da Casas Conceito foi inaugurada na noite desta sexta-feira (16), com um coquetel para convidados, com direito a show de Denny Denan. Criadora do projeto, a empresária Andrea Velame celebrou o fim desta etapa de muito trabalho com amigos e parceiros.

A noite festiva deu o start para a temporada de visitas à mostra de decoração, que abre neste sábado (17) para o público e segue em cartaz até 29 de setembro, na Bahia Marina (Avenida Contorno), de terça a domingo, das 16h às 22h. Os ingressos custam R$ 40 de quarta a domingo e R$ 30 + 1 kg de alimento não perecível, nas Terças Solidárias. A expectativa de público é de 15 mil visitantes.

Com o tema A(mar), a segunda edição da mostra Casas Conceito reúne 29 ambientes debruçados para a Baía de Todos os Santos, criados por 41 profissionais das áreas de arquitetura, decoração e paisagismo. Todos levam nomes de destinos de praia de todo o mundo.

Quem for ao local vai conhecer dois tipos de ambientes: as casinhas, que trazem externamente o formado mais singelo de uma casa, e os demais, a maioria debruçados para a Baía de Todos os Santos. São sete as casinhas, assinadas por Ana Claudia e Ana Paula Nonato, Thais Braga, Sinta Arquitetura, Grazielle Piccolo, Alexandre Nalim, Roberto Leal Neto e Naissa Vieiralves, da NR Arquitetura.

Cada ambiente, um universo criativo. No caso da NR, o escritório optou pelo minimalismo. “Valorizamos a arquitetura, respeitando a vista para a Baía de Todos os Santos, e fizemos um projeto focado nos detalhes, por isso optamos peço off white. De Barra Grande, nos inspiramos nas paredes das casas pintadas de cal e criamos uma parede não ritmada, lembrando uma vila”, explica Roberto Leal Neto.

Minimalismo no ambiente assinado por Roberto Leal Neto e Naissa Vieiralves (Foto: Gabriela Cruz)

O ambiente dedicado à Ilha Bimbarras, assinado por José Marcelino, faz a ligação entre o primeiro e o segundo bloco da mostra, que traz a maioria dos ambientes voltados para a Baía de Todos os Santos.

O Refúgio Itacaré, de Nathália Velame, é um desses ambiente de vista generosa, tanto que a designer de interiores criou até um deck com piso de vidro transparente para quem quer ter uma visão ainda mais privilegiada. “Quis manter a base mais neutra para valorizar a vista, que não minha opinião é a parte mais bonita de Salvador”, conta. "Essa escolha de tons foi também para destacar as cores das obras de arte, como o quadro turquesa de Iuri Sarmento, da Galeria Paulo Darzé, e a tapeçaria de Genaro de Carvalho, que veio do Antiquário José Sérgio Caloula, que pra mim é a peça chave do projet. Está até acontecendo uma exposição sobre ele, então está super em alta", explica a designer.

O deck com piso de vidro é um dos destaques do ambiente de Nathália Velame (Foto: Lucas Assis/divulgação)

O ambiente de Nathália traz as principais tendências em decoração, como a presença do mármore, da madeira e do vidro, principalmente texturizado. “O mármore voltou com tudo, desde fundo de marcenaria até mesas de jantar, de centro, tampos de criado mundo. O vidro também surge dentro de uma grande mudança nos modulados de marcenaria como um todo, que é a utilização de novos materiais. Além do vidro, vemos o mármore nos fundos dos armários, painéis de backlight, dando mais leveza ao móvel”, lista.

Ambiente de Nathália Velame (Foto: Lucas Assis/divulgação)

Estas apostas aparecem nos demais ambientes, como o de Wagner Paiva. “Usei a madeira, o material que considero o mais brasileiro de todos. Elegi o freijó, mas usei o sintético, e não uma lâmina natural por uma questão de sustentabilidade. E hoje está muito presente também a pedra com a madeira. Então aqui a gente tratou a pedra também de uma maneira sustentável, usando um porcelanato da Portobello”, explica. Os tons de verde também se destacam no ambiente – e em toda a mostra. “A cor veio com muita força na arquitetura e na decoração esse ano, surgindo em móveis, objetos e também nas plantas, que vêm para harmonizar o ambiente”, completa.

“Valorizamos a força de cada material, da busca por referências que não sejam óbvias”, define o arquiteto, que também é fotógrafo nas horas vagas e, como sempre, deu espaço generoso à arte em seu ambiente, o Living Navagio. “Mais uma vez nos unimos à Pena Cal Galeria para seleção das obras. Todas trazem o verde ou a neutralidade, num diálogo cromático impactante e sereno ao mesmo tempo”, conta. “Trouxemos Zanini de Zanine com uma escultura dourada fascinante, Adrianne Galinari com seus desenhos delicados, Cildo Meireles, que dispensa comentários, Antonio Bandeira e minhas próprias fotografias”, completa.

Ambiente de Ana Cláudia e Ana Paula Nonato: homenagem ao DJ Alok (Foto: Gabriela Cruz)

Alguns ambientes elegeram famosos como inspiração. No Living com Jantar Praia da Gamboa, ambiente de Ana Cláudia e Ana Paula Nonato, a homenagem foi ao DJ Alok. Já Mila Liberato criou o Refúgio Trancoso pensando em Elba Ramalho, com direito a closet com roupas criadas pela estilista Geane Goubert, em um estilo parecido como o da cantora. O quarto traz ainda obras de arte e um canto religioso, com imagens de Nossas Senhoras, já que a religiosidade é uma característica marcante da artista.

O Spa Kohler assinado por Flávio Moura (Foto: Gabriela Cruz)

O maior ambiente ficou a cargo de Flávio Moura, escolhido pela Kohler, patrocinador da mostra. Em 22 metros quadrado, o arquiteto criou dois ambientes: o Spa e a Casa Kohler. “Foi muito gratificante para mim ser escolhido por essa que é a líder mundial em louças e metais sanitários. O maior desafio foi encontrar uma maneira de expor a marca, então optei em fazer os dois espaços, que são distintos, mas integrados. O Spa funciona como uma exposição e a casa mostra como estes produtos podem ser aplicados na casa de um cliente, em um espaço de banho e uma área gourmet.

Detalhe da Casa Kohler (Foto: Gabriela Cruz)

O time poderoso de profissionais da Casas Conceito reúne:

1. Adélia Estevez – Loft Palm Beach

2. Adriano Mascarenhas & Viviane Vieira (SoteroArquitetos) – Refúgio Baía de Todos-os-Santos

3. Alexandre Nalin – Home Theater Sarakiniko

4. Aline Cangussú – Living Mônaco

5. Ana Claudia & Ana Paula Nonato – Living com Jantar Praia da Gamboa

6. Bruna Milcent, Fernanda Milcent & Renan Saturnino (M100 Arquitetura) – Refúgio do Forte

7. Daniela Lopes – Living Praia de Mar Grande

8. Fabiane Lessa – Bangalô Maldivas

9. Flávio Moura – Spa e Casa Kohler Vik Beach

10. Gabriel Magalhães, Luís Claudio Souza & Hugo Ribeiro – Suíte Creta

11. Grazielle Piccolo – Recanto Playa Del Carmen

12. Ivan Rocha & Carlos Pinillos – Refúgio Ilha de Paros

13. José Marcelino – Ilha Bimbarras

14. Licia Loureiro – Paisagismo Ilha Bimbarra e Eventos Ibiza

15. Mally Requião – Home Theater Vhadoo

16. Mariana Castro – Estar e Jantar Taormina

17. Marcus & Ivane Barbosa – Lounge SDB Portofino

18. Mário Figueiredo – Loft Tulum

19. Marlon Gama – Living Porto Vecchio

20. Mila Liberato – Refúgio Trancoso

21. Nágila Andrade – Cozinha Bodrum

22. Nathália Velame – Refúgio Itacaré

23. Rebeca Brasileiro – Eventos Ibiza

24. Roberto Leal & Naíssa Vieiralves – Living Barra Grande

25. Rodrigo Rocha & Marcelo Rodrigues (Rocha e Rodrigues Arquitetura) – Living Zamá

26. Rogério Menezes – Living Formentera

27. Simone Selem – Living Capri

28. Tania Facchinetti & Joilson Barbosa – Jardim de Alah

29. Thaís Braga – Estar Mykonos

30. Wagner Paiva – Living Navaggio

Todos tiveram liberdade para escolher seus ambientes.

Entretenimento

Além dos ambientes, a mostra contará com um espaço para realização de eventos com diversas atrações musicais, além de uma área do Shopping da Bahia, com 200 m2, com projeto de Marcus e Ivane Barbosa. Este espaço funcionará como um lounge para experiências gastronômicas. Inclusive, Andrea Velame renovou a parceria com o chef Vini Figueira, que comandará o Espaço Gastronômico da mostra e estará à frente do bufê de todos os eventos. “Mais do que uma mostra de decoração, a Casas Conceito tem como premissa reforçar todo um lifestyle, que envolve arte, gastronomia, entretenimento, moda e turismo”, diz a empresária.

Ação social

Uma das novidades desta edição é a parceria inédita com um projeto social de melhoria de moradias populares. Após a realização do evento, cerca de três mil metros de telhas e outros materiais usados na obra serão doados ao projeto Morar Melhor, da Prefeitura de Salvador. “A Casas Conceito carrega também uma preocupação social. Essa doação será destinada à melhoria de casas da região da Gamboa”, revela a empresária.

Cem por centro construída do zero, a Casas Conceito está em cartaz na Bahia Marina (Foto: divulgação)

Patrocinadores

Vitrine das tendências do mercado de arquitetura, design e paisagismo, a Casas Conceito se consolidou como espaço para ativação de marcas dos mais diversos segmentos e atrai parcerias de peso, como a Kohler, maior fabricante de louças e metais do mundo, que chefa ao evento através da Pavimenti. A marca tem um espaço de 220 m2, assinado pelo arquiteto Flávio Moura, onde apresenta a Casa Kohler e um spa com seus produtos.

Outra multinacional que escolheu a mostra para se apresentar foi a Saint-Gobain Glass, empresa especializada em vidros texturizados que aportou na Casas Conceito fornecendo mais de 1,5 mil metros quadrados de vidros, apresentados recentemente e de diversas formas, na última feira de Milão. Também integrando o grupo Saint-Gobain, a Placo do Brasil entra na mostra como fornecedor exclusivo de placas de gesso acartonado, chapas para uso interno, chapas para área úmida e contra incêndio.

Presente no evento desde a edição passada, no Horto Floresta, a Sherwin-Williams, marca internacional de tintas, está apresentando a coleção 2019/2020 de suas cores em diversos ambientes. Além destas parcerias, a Casas Conceito conta ainda como apoiadores a Bahia Marina, a Ilha Bimbarras, o Shopping da Bahia, Líder, Pavimenti, Transparence, Home Design, D’Cores e Paiva Ribeiro Engenharia.

Depois de cem dias intensos de obras, a edição 2019 da Casas Conceito foi inaugurada na noite desta sexta-feira (16), com um coquetel para convidados, com direito a show de Denny Denan. Criadora do projeto, a empresária Andrea Velame celebrou o fim desta etapa de muito trabalho com amigos e parceiros.

O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.