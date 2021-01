Casas de apostas definem Camilla e Projota como favoritos do BBB; veja lista completa

O Big Brother Brasil 21 começa na noite desta segunda-feira (25), e não são apenas os participantes e os espectadores que estão animados com o pontapé inicial do reality show. Ganhando grande proporção no Brasil nos últimos meses, o mercado de apostas já precificou quem são os grandes favoritos e azarões para levar o prêmio de R$ 1,5 milhão para casa.

De acordo com as odds — termo utilizado para definir a recompensa de uma aposta — de uma das maiores casas do ramo, os favoritos da edição de 2021 do programa são a influenciadora Camilla de Lucas e o cantor Projota. Quem apostar hoje em um dos dois, poderá levar para casa cinco reais a cada um real apostado. Quanto maior o valor pago para cada real apostado, mais improvável aquela opção é.

Em sequência estão um grupo de quatro brothers, sendo dois da pipoca e dois do camarote: a atriz Carla Diaz, o ator Lucas Penteado, o professor João Luiz e a DJ e psicóloga baiana Lumena. Apostando um real em qualquer um destes nomes, a recompensa em caso de vitória é de sete reais.

No meio da tabela está o bonde do camarote, composto pelas cantoras Pocah e Karol Conká e pelo cantor e ator Fiuk. Todos estão pagando 10 pra 1. Acompanhando-os de perto está o grupão da pipoca, composto pelo instrutor de crossfit Arthur, pela advogada e maquiadora Juliette, o economista Gilberto, a cirurgiã-dentista Thaís e a consultora de marketing digital Sarah. Todos estes estão pagando 11 reais para cada um real apostado.

Iniciando a lista dos azarões, estão a modelo e influenciadora Kerline e o educador físico Arcrebiano, que pagam 15 reais para cada um real apostado. O cantor Rodolffo e a youtuber Viih Tube, apesar da fama, estão sendo considerados grandes zebras, pagando um total de 20 reais para cada real apostado em caso de suas vitórias.

Por fim, os maiores azarões do reality show são o comediante Nego Di, que pagará 25 reais para cada um real apostado para quem apostar em seu triunfo, e o fazendeiro Caio, grande zebra do programa; em caso de sua vitória, o apostador que tiver a coragem que colocar seu dinheiro nele levará para casa 38 reais a cada um real apostado.