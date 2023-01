Casas desabam em Ipiaú após enchentes

Duas casas desabaram no município de Ipiaú, no sul da Bahia, nesta terça-feira (3), após chuvas causarem enchentes no local.

Ambas as casas ficam no bairro de Bairro Nova Conquista. Não houve vítimas.

Uma das famílias proprietárias foram para casa de parentes, e a outra foi para um dos abrigos que o município disponibilizou.

No momento, a Defesa Civil está realizando demolição das casas por completo, retirando entulhos e averiguando local para segurança dos vizinhos.

Desde o início do mês de dezembro, a equipe realiza diversas ações devido às enchentes na cidade.

A Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) atualizou, na última sexta-feira (30), os números referentes à população atingida pelas enchentes que ocorrem em algumas regiões do estado.

Até o momento, eram 3.364 desabrigados, 31.253 desalojados e 252.901 outros afetados em decorrência dos efeitos diretos do desastre. Também foram registrados dez feridos e dois óbitos. O número total de atingidos chega a 287.530 pessoas.