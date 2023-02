Casca de fruta e ossos: Ivete Sangalo revela paladar inusitado

A cantora Ivete Sangalo, de 50 anos, fez revelações sobre sua alimentação durante o podcast CadyCast, o programa do marido, Daniel Cady. No bate-papo, disponibilizado apenas um trecho no Instagram, mostra a baiana de Juazeiro bastante à vontade.

Na conversa, ela relembrou do início do relacionamento com o nutricionista e como se alimentava na época. O marido da cantora comentou que, ao conhecer a artista toda arrumada, não imaginava que Ivete devorava todas as comidas.

"Quando eu conheci a mulher, toda bonitona. Começo de relação, lá vai ela comer a melancia. Eu todo educado, né? Sem querer me melar, daqui a pouco eu estou vendo [barulho de comida], ela começou a comer a parte vermelha e chegou na branca, achei que ela iria parar por ali. Ela chegou na parte verde... só que ela estava distraída, parecendo que tinha 10 anos de casada, mas só tinha 2 meses de relacionamento", comentou.

O pai de Helena, Marina e Marcelo ainda brincou que em início de relacionamento, é normal observar o comportamento do outro e ficou espantado como a artista comia e se alimentava.

Ivete, que quase não expõe a vida pessoal, ainda brincou que o marido não achava curioso a situação porque estavam tendo relações sexuais todos os dias. "A madeira cantava de manhã, de tarde, de noite. Ele voltava da faculdade, começou a emagrecer. O que ele fizesse, era certo", riu.

Por fim, a famosa recordou que, quando ainda morava em Juazeiro, precisava comer tudo porque não tinha tantas condições financeiras. "Eu comia tudo, meu pai com seis crianças em casa, né?".