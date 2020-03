Casemiro doa 6 mil máscaras para profissionais de saúde do Brasil

Volante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, Casemiro vai ajudar profissionais de saúde brasileiros no combate contra a pandemia do novo coronavírus. O jogador irá financiar a produção de seis mil máscaras de proteção individual para serem doadas em São José dos Campos, em São Paulo, onde nasceu. O atleta também comprou mantimentos para o Asilo Santo Antônio, que fica no mesmo município.

As máscaras bancadas por Casemiro já estão sendo produzidas e quando ficarem prontas, serão repassadas para a Secretaria de Saúde de São José, que distribuirá as doações em hospitais e unidades de saúde da cidade.

Os itens seguem os padrões da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e cobrem o rosto inteiro, aumentando a proteção dos profissionais. Feitas em PETg e cortadas a laser em impressoras 3D da Universidade do Vale do Paraíba (Univap), as máscaras podem ser lavadas, o que aumenta a vida útil delas.

Casemiro está em Madri, na Espanha, cumprindo as medidas de isolamento social impostas pelo local. O país é um dos mais atingidos pela pandemia do novo coronavírus.