Casemiro marca golaço, Brasil vence a Suíça e se garante nas oitavas da Copa

A alegria está estampada no rosto da torcida brasileira. No primeiro jogo do Brasil sem Neymar na Copa do Mundo do Catar, o volante Casemiro surgiu como herói improvável e garantiu a vitória por 1x0 sobre a Suíça, nesta segunda-feira (28), no estádio 974. O resultado colocou a equipe nas oitavas de final com uma rodada de antecedência.

O Brasil passou sufoco contra os suíços, mas se manteve na liderança do grupo G, com seis pontos em duas partidas. A Suíça aparece em segundo, com três, seguido por Sérvia e Camarões, que têm um ponto cada.

Na próxima sexta-feira (2), a Seleção fecha a participação na primeira fase contra Camarões precisando de um empate para garantir o primeiro lugar da chave.

Nas ausências de Danilo e Neymar, Tite optou por improvisar o zagueiro Eder Militão na lateral direita e promoveu o retorno do volante Fred ao time, avançando Lucas Paquetá para a função de armador.

As equipes apresentaram propostas completamente diferentes. A Suíça fez um jogo de paciência. Isolado, o centroavante Embolo praticamente não tocou na bola e pouco incomodou o goleiro Alisson.

Diante do ferrolho suíço, a Seleção usou da superioridade técnica para tentar quebrar as linhas. Com toques rápidos, os homens de meio-campo tentavam encontrar Richarlison e Vinícius Júnior em boa condição. Mas tava difícil. Com características diferentes, Paquetá não conseguiu dar a mesma dinâmica de drible que Neymar apresenta e que seria importante para superar a marcação.

Na melhor chance brasileira no primeiro tempo, Raphinha cruzou da direita e Vinícius Júnior sozinho mandou de primeira. O goleiro Sommer evitou o gol. Bastante marcado, o atacante do Real Madrid teve muita dificuldade para fazer as jogadas em velocidade. A primeira etapa terminou sem bola na rede.

Percebendo a dificuldade brasileira para criar, Tite não pensou muito e mudou o time no intervalo. O meia-atacante Rodrygo foi para o jogo na vaga de Lucas Paquetá. Quem esperava um Brasil mais incisivo com a alteração, se enganou. Lenta, a equipe trabalhava a bola com pouca objetividade.

Para piorar, a Suíça começou a gostar do jogo. Widmer recebe livre do lado direito do ataque suíço, invadiu a área e cruzou rasteiro. Marquinhos tirou com um carrinho providencial. Na sequência, Vargas tentou o chute, mas a bola se perdeu em escanteio.

O Brasil voltou a mudar o time. Bruno Guimarães entrou no lugar de Fred. Quando conseguiu colocar a bola no chão com lucidez, a jogada saiu. Na roubada de bola, Casemiro lançou Vinicius Júnior. O atacante ganhou da marcação, invadiu a área e tocou no cantinho de Sommer. Mas a arbitragem flagrou impedimento de Richarlison na origem da jogada e anulou o lance.

O gol anulado ligou o Brasil. Mais presente no campo de ataque, a Seleção começou a pressionar. De tanto insistir, o gol saiu. Aos 37 minutos, Vinicíus Júnior iniciou a jogada, Rodrygo tocou de primeira, e Casemiro, no melhor estilo atacante, pegou de primeira dentro da área. Sem chances para o goleiro Sommer. Foi o gol que garantiu a Seleção nas oitavas de final da Copa do Mundo.



FICHA TÉCNICA

Brasil 1x0 Suíça - Copa do Mundo (2ª rodada)

Brasil: Alisson, Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro (Alex Telles); Casemiro, Fred (Bruno Guimarães) e Paquetá (Rodrygo); Raphinha (Antony), Richarlison (Gabriel Jesus) e Vinícius Júnior. Técnico: Tite.

Suíça: Sommer, Widmer (Frei), Akanji, Elvedi e Ricardo Rodríguez; Freuler, Sow (Aebischer) e Xhaka; Rieder (Steffen) , Embolo (Seferovic) e Vargas (Edimilson Fernandes). Técnico: Murat Yakin.

Local: estádio 974 (Catar)

Gols: Casemiro, aos 37 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Fred (Brasil); Rieder (Suíça)

Arbitragem: Ivan Barton (El Salvador), auxiliado por David Moran (El Salvador) e Zachari Zeegelaar (Suriname)

VAR: Drew Fischer (Canadá)