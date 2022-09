Casillas se pronuncia sobre suposto romance com Shakira; entenda

Após boatos de que Iker Casillas estaria vivendo um romance com a cantora Shakira, o ex-goleiro da seleção espanhol se pronunciou através do seu Instagram e desmentiu a informação sobre o suposto affair. Aos 41 anos, Casillas está solteiro desde março deste ano, quando terminou um relacionamento de 11 anos com a jornalista espanhola Sara Carbonero.

O rumor de que o ex-arqueiro do Real Madrid e Porto estaria interessado em Shakira começou quando o portal Cuore, do veículo espanhol El Periódico, afirmou que Iker teria começado a seguir a cantora no Instagram e curtido algumas publicações da artista. Segundo o veículo, Casillas estava demonstrando curtindo a solteirice.

"Iker Casillas está solteiro e não perde tempo em suas redes sociais para fazer novos amigos", disse o portal. O goleiro também havia seguido outras duas famosas nas redes, as influencers espanholas Mayka Rivera e Melyssa Pinto.

Mas Casillas finalmente se pronunciou e desmentiu as informações de que teria um caso com a ex-mulher do seu companheiro de seleção Gerard Piqué. Na publicação, o ex-goleiro foi sarcástico ao imaginar quem teria dado vida para a notícia.

"Em alguma redação: Iker segue Shakira no Instagram. Então isso significa que estão juntos! Nós inventamos a notícia? Você não teria coragem [publicar]. Então me aguarde!", postou ele simulando um diálogo de pessoas fazendo a notícia. Em seguida ele escreveu: "Tenha santa paciência. Meu Deus".

A separação de Piqué e Shakira aconteceu há poucos meses e foi cercada de polêmica, onde o jogador do Barcelona teria traído a cantora, com quem estava desde 2010. O ex-casal tem dois filhos juntos, Milan e Sasha. Recentemente eles estiveram acompanhando uma partida de baseball de Milan, o mais velho, mas ficaram o tempo todo separados e não interagiram.