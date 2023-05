Caso Brennand: Delegada foi ameaçada após investigar empresário

A delegada Dannyella Gomes Pinheiro, 3ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM Oeste) de São Paulo, foi responsável por uma das investigações que teve Thiago Brennand como alvo. O empresário ameaçou a policial após ela não aceitar jantar com ele.

Em janeiro de 2021, a delegada instaurou um inquérito para investigar uma suposta agressão de Brennand no filho, que é menor de idade. O jovem alegou que era vítima de maus tratos, cárcere privado e violência psicológica por parte do pai.

Intimado, Brennand - que está sendo acusado de crimes como estupro, violência - prestou depoimento em maio do ano passado, sendo interrogado pela delegada. Naquela mesma data, eles trocaram números de telefone e conversaram por mensagens durante a noite.

De acordo com o boletim de ocorrência obtido pelo jornal O Globo, Brennand e a delegada marcaram um encontro para o dia 14 de maio, mas a policial decidiu cancelar o passeio para o dia seguinte. Entretanto, durante dias, o empresário enviou mensagens com ofensas, citando que havia um "relacionamento" entre os dois.

No dia 20 de junho, o empresário afirmou que iria à delegacia para denunciá-la à Corregedoria da Polícia Civil. Dois dias depois, Dannyella prestou um boletim de ocorrência no DHPP.

"Sou uma vítima como todas as outras do Brennand. Mas comigo ele sabia onde estava pisando, ele puxou o freio de mão. Ele primeiro foi super educado comigo, eu aceitei ir ao jantar, mas logo percebi que não batia comigo. Registrei o boletim de ocorrência para me resguardar, e não representei contra ele porque as importunações pararam", comentou a delegada ao Globo.

O caso do filho de Thiago acabou sendo presidido pro outra delegada, Wanessa Mirandas. O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) recomentou o arquivamento do inquérito.