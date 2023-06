Caso Brennand: Modelo americana afirma que empresário a obrigou a tatuar iniciais dele no corpo

A modelo americana que namorou com Thiago Brennand em 2021, e acusa atualmente de estupro, afirmou em depoimento que o empresário a obrigou a tatuar as iniciais dele no corpo dela. Essa não é a primeira vítima que relata o comportamento de Brennand.

As letras "TFV", (iniciais de Thiago Fernandes Vieira", foram tatuadas nas costas da modelo. A situação foi relatada em setembro de 2022, quando a modelo conversou junto ao Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) que Brennand queria marcar o corpo dela com o mesmo brasão que ele utilizava para estampar itens pessoais, como toalhas, roupões e até camisetas.

"Eu estava em um estúdio finalizando outra tatuagem, e ele me ligou pedindo para que eu fizesse as letras TFV para mostrar o quanto eu o amava. Disse: “se você quer se casar comigo, vai ter que se tatuar”. Eu me recusei, disse que ele tinha problemas psicológicos, então ele passou a me xingar. Falou: “você é uma puta mesmo, não vale o que você come. Está em um estúdio cheio de homem agora, que mulher decente faz isso?”, comentou a modelo, segundo o jornal O Globo.

Os advogados de Brennand disseram que o desenho foi autorizado pela americana, frisando que seria "impossível que a mulher tenha sido tatuada à força, pois conforme se vê nas fotos contidas na própria denúncia, não há qualquer erro, borrão, ou desvio no desenho da tatuagem. Se a mulher estivesse à força efetuando a tatuagem, teria se mexido, efetuado força, o que desenvolveria alguma imprecisão na tatuagem".

Brennand ainda revelou que o motivo da outra ex-namorada ter feito a mesma tatuagem foi porque ele ameaçou a moça com vídeos íntimos que gravou sem o consentimento da vítima.

O julgamento da ação penal começou na semana passada e vai ser retomado no dia 21. No primeiro julgamento, a vítima e três testemunhas deram seus depoimentos.