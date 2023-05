Caso capivara Filó: Ibama também alertou sobre ninho de jacaré, jiboias e preguiça

A capivara Filó não foi o único animal silvestre que o tiktoker Agenor Tupinambá manteve de forma irregular. Segundo nota técnica do Ibama divulgada pelo portal Uol, ele também se apropriou de uma preguiça e, provavelmente, outro filhote de capivara. Ambos morreram.

A assessoria do influenciador nega.

A nota, do dia 24 de abril, é assinada por dois analistas do Ibama. As conclusões foram obtidas após análise de redes sociais do influencer e uma entrevista.

Além disso, Agenor também "manuseou ovos de jacaré no ninho modificando-o", além de ter 'brincado' um filhote da mesma espécie. Ambas as ações são consideradas irregulares.

Dois papagaios também foram utilizados para promoção nas redes sociais. O documento aponta ainda uma suspeita de as asas terem sido "mutiladas cortando ou arrancando penas".

Ainda segundo o Uol, Agenor Tupinambá também manteve uma preguiça filhote em cativeiro. E usou outra preguiça adulta para se promover nas redes. O Ibama aponta que a preguiça filhote morreu pelas condições de "maus-tratos".

Agenor nega as acusações e diz que fez tudo o que podia para salvar o animal.

Além das já citadas, o Ibama apontou haver uma paca em cativeiro, o uso de duas jiboias para se promover nas redes e uma arara vermelha, também em situação de clausura.

Alguns outros animais, como uma coruja e um carão, também podem ter sido capturados na natureza e imediatamente soltos, mas outros como papagaios, arara, preguiça, capivara e paca não estão entre esta possibilidade.

No entanto, a captura em si já é considerado um ato infracional e ilegal.

O agente do Ibama Roberto Cabral já havia falado, em suas redes sociais, que o imbróglio com Agenor se referia também a outros animais. "Se trata de outra capivara, que teria morrido, de duas preguiças, sendo que uma delas morreu, duas jiboias, uma paca, uma arara, dois papagaios, uma coruja e uma aranha. Ou seja, uma série de animais que foram explorados de forma ilegal para conseguir likes na internet", disse.

O documento também pontua que Agenor Tupinambá "não reside em meio à mata", mas em uma área rural, em uma fazenda, "onde podem ocorrer encontro com animais silvestres, mas isso não implica que o flutuante onde reside seja ambiente natural de paca, arara, capivara, preguiça, papagaio, entre outros animais".

O Ibama ainda contradiz a versão do influencer de que Filó vivia livre.

O instituto questiona hábitos como o de colocar roupas no animal. Assim o fosse, sem a proteção do grupo, já haveria sido predado caso estivesse em ambiente natural. O animal está sendo mantido em uma casa flutuante que fica em uma fazenda. Vestir o animal com roupas e mantê-lo em condições artificiais constitui abuso e dificulta sua necessária e legal possibilidade de reinserção no ambiente natural Nota do Ibama.