Caso Daniel Alves: jogador pede restrição de visitas em prisão

Daniel Alves solicitou restrição do número de pessoas com que pode se comunicar no Centro Penitenciário de Brians 2, onde está detido. A intensão é diminuir a pressão midiática sobre o caso que é acusado de agressão sexual. A informação é do jornal El Mundo.

Segundo o veículo, o jogador baiano tenta se concentrar na preparação de uma linha de defesa que o retire da prisão o mais rápido possível. Por isso, pediu para receber apenas advogados e familiares mais próximos.

Neste momento, Daniel Alves está no módulo 13 do presídio de Brians 2, mesmo local em que estão outras pessoas acusadas de agressão sexual, entre mais delitos. Ainda segundo o El Mundo, o jogador tem mostrado abatimento, mas vem se adaptando à rotina na cadeia aos poucos, e realizando tarefas.

O lateral já esteve no pátio da prisão, apesar de passar a maior parte do tempo na cela, que tem cerca de seis metros quadrados. De acordo com o jornal El Periódico, ele divide o espaço com outro brasileiro, chamado Coutinho.

Daniel Alves está preso provisoriamente há uma semana. Na terça-feira (24), o jogador contratou o advogado Cristóbal Martell, especialista em direito penal. A defesa irá sugerir medidas cautelares para pedir o fim da prisão preventiva do brasileiro, como por exemplo o uso de uma pulseira eletrônica ou a retirada do passaporte.