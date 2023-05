Caso Daniel Alves: jovem disse a policial que foi xingada e agredida

O lateral Daniel Alves está preso preventivamente há quase quatro meses na Espanha, acusado de estupro. Nesta quinta-feira (11), a emissora espanhola Telecinco divulgou áudios da suposta vítima com policiais, após o incidente na boate Sutton, em Barcelona. O caso aconteceu em dezembro do ano passado.

A câmera de um dos agentes foi acidentalmente acionada quando os oficiais chegaram à casa noturna. O dispositivo gravou todo o depoimento da vítima poucos minutos depois dela ter sido supostamente violentada. A jovem de 23 anos disse aos policiais que foi voluntariamente ao banheiro mas, ao pedir para sair do recinto, foi xingada e agredida pelo jogador.

"Entrei voluntariamente no banheiro e, depois de alguns beijos, disse a ele que queria sair, mas ele falou que não e fechou o trinco [da porta]. Ele começou a me dizer coisas desagradáveis, como 'você é minha putinha' e começou a me bater. Ele jogou minha bolsa no chão, me agarrou pela roupa e me bateu", relatou a espanhola, em lágrimas.

A jovem mostrou dificuldade em falar com os policiais, por conta do pouco espaço de tempo entre o acontecimento e o depoimento no local. Com isso, uma amiga intervém na conversa e afirma que "houve penetração".

Com os relatos da vítima e amiga, o policial decide chamar uma ambulância, e encoraja a espanhola a denunciar o ocorrido. Nesse momento, a jovem, chorando, diz:

"Ninguém vai acreditar em mim porque vão ver nas câmeras que entrei voluntariamente no banheiro".

Depois disso, a bateria da câmera de segurança acaba, e a gravação da imagem é cortada. No entanto, segundo jornais catalães como La Vanguardia e El Publico, que acompanham o caso de perto, essa gravação é documento audiovisual importantíssimo e essencial na investigação do caso Daniel Alves.