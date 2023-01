Caso Daniel Alves: laudo médico contradiz versão de jovem

O caso envolvendo Daniel Alves ganhou mais um capítulo. Segundo o jornal espanhol ABC, um novo laudo médico de quarta-feira (25) constatou que houve beijo entre o jogador e a mulher de 23 anos que o acusa de agressão sexual, que teria ocorrido na boate Sutton, em Barcelona, no dia 30 de dezembro. Esse fato contradiz a versão da jovem.

Em depoimento no dia 2 de janeiro, a espanhola afirmou que "em momento algum" houve beijo. Porém, a equipe do Hospital Clínic, onde ela foi atendida logo após o suposto incidente, constatou o contrário em exames. O local é referência em atendimentos a vítimas de abusos sexuais. Mais detalhes sobre o ato íntimo ainda não foram revelados.

Por outro lado, o relatório identificou lesões causadas por agressão sexual. O exame indicaria que a jovem sofreu ferimentos leves compatíveis com a "luta" que teria travado com o jogador na tentativa de evitar o ato.

Além dos laudos médicos, a polícia catalã coletou fluidos corporais, incluindo sêmen, que estavam dentro da cabine do banheiro. Amostras também foram colhidas no vestido da jovem. Câmeras da boate flagraram os dois no banheiro por cerca de 15 minutos.

Daniel Alves está preso preventivamente na Espanha desde o dia 20 de janeiro. A defesa do jogador tem até a próxima terça-feira (31) para apresentar um recurso e tentar convencer o tribunal a deixar que Daniel Alves responda a acusação livre.

Caso não seja aceito, o jogador permanecerá preso até o julgamento do caso, que ainda não tem data marcada.