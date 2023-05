Caso Daniel Alves: o que mostram as imagens da boate em Barcelona

A mulher que acusa Daniel Alves de estupro passou 1 minuto abraçada à prima depois de deixar o banheiro onde, supostamente, foi violentada. É isso que mostram as câmeras de segurança da boate Sutton, onde aconteceu o episódio, em 30 de dezembro do ano passado. As imagens estão protegidas por sigilo judicial e não podem ser divulgadas, mas o site UOL teve acesso às gravações e relatou o que mostram os vídeos.

Segundo o portal, as interações entre o jogador e a mulher de 23 anos podem ser divididas em três partes principais: os primeiros minutos em que estão juntos na área VIP, os momentos anteriores a que ambos se dirijam ao banheiro e o que acontece depois que eles saem do lavabo.

O UOL afirma que o relato dos fatos foi feito com base na observação de mais de três horas de vídeos. A hora exata dos fatos foi suprimida, já que as câmeras da discoteca apresentam discrepâncias de alguns minutos em seus relógios.

Os primeiros minutos

Os vídeos mostram a denunciante com duas mulheres na área VIP da boate - uma amiga e a prima. O ambiente é de festa, e as três dançam com Daniel Alves e Bruno Brasil, o amigo que acompanhava o jogador naquela noite.

De acordo com o UOL, as imagens mostram o momento em que a espanhola se afasta do baiano depois de ser tocada por ele nas nádegas. Esse é um dos fatos relatados por ela e por sua prima no depoimento à Justiça espanhola. A jovem estende os braços para dançar com a prima, saindo de perto do lateral.

Os minutos antes da entrada no banheiro

As três mulheres aparecem conversando entre si, de costas para Daniel Alves e Bruno, que estão sentados em um sofá da área VIP. O jogador se levanta do sofá e vai até a porta do banheiro privativo. Segundo o UOL, as câmeras não estavam apontadas para a porta, mas é possível ver o sapato usado por Daniel Alves refletido em um espelho.

A espanhola conversava com as amigas. Ela olha em direção à porta do banheiro pelo menos três vezes, até ir ao encontro do atleta. Em seu depoimento, a denunciante afirmou que o jogador fazia sinais para que ela fosse até onde ele estava. Ela também falou à Justiça que não sabia que se tratava de um banheiro.

O UOL disse que teve acesso também a fotos da área VIP da Sutton e que, na data em que aconteceu o caso, não havia qualquer indicação de que o local se tratava de um lavabo. Em depoimento, um funcionário da boate confirmou que a porta não possuía qualquer sinal que deixasse claro que se tratava de um banheiro, como uma placa.

O que acontece depois

Por motivos óbvios de privacidade, não há câmeras no lavabo. Assim, as imagens só voltam a mostrar Daniel Alves após ele deixar o recinto. Bruno e a prima da denunciante estão conversando perto do sofá. A amiga, que antes estava com elas, não volta a aparecer nas imagens.

O jogador passa reto por Bruno e a prima da espanhola, e começa a olhar em direção à pista e às outras áreas reservadas da discoteca - ficando de costas para o sofá e para a porta do banheiro privativo. As imagens ainda exibem Daniel Alves conversando com um homem. Seria um desconhecido, que, pelo que aparece no vídeo, pede uma selfie ao brasileiro.

A jovem então deixa o banheiro, e conversa rapidamente com a prima. Ela se despede de Bruno com dois beijos no rosto, enquanto a denunciante se limita a cumprimentá-lo com as mãos. Quando as duas deixam a área VIP, Daniel Alves finalmente se vira em direção ao amigo e conversa com ele.

O UOL disse que também teve acesso à câmera que mostra o corredor de acesso à discoteca. O vídeo mostra a mulher e a prima caminhando em direção à saída. A jovem apresenta dificuldade para caminhar. Ela mostra o joelho ferido à amiga, e começa a chorar. As duas se abraçam por um minuto, até que são abordadas por um segurança da discoteca, a poucos metros da porta de saída.

Ainda chorando, a denunciante explica ao funcionário o que aconteceu. Ela volta a mostrar o joelho ferido, e o segurança chama o gerente da Sutton. Enquanto os quatro conversam, Daniel Alves e Bruno passam rapidamente, escoltados por outro segurança, em direção à saída. Eles evitam olhar para o grupo. O jogador passa a menos de um metro da espanhola, que está de costas para ele - não há contato visual.

Pouco depois, o gerente leva a jovem e sua prima para uma sala reservada. Não há imagens de vídeo deste recinto. Segundo depoimentos dos funcionários da Sutton, foi neste local que o responsável pela discoteca entrou em contato com a polícia e com o atendimento médico. A mulher deixou a boate em uma ambulância. Ela fez os primeiros exames no Hospital Clinic de Barcelona.