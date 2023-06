Caso Jeff: Garoto de programa afirma que produtor era extremamente frio

Uma nova versão do crime envolvendo a morte do ator Jeff Machado foi dada pelo suspeito, Jeander Vinícius da Silva Braga, preso na última sexta-feira (2). Na delegacia, ele negou que um miliciano, identificado como Marcelo, assassinou o ator.

De acordo com o G1, o suspeito, na primeira vez que falou com a polícia, chegou a afirmar que o miliciano tinha feito o crime. Desta vez, Jeander revelou que ficou surpreso com a "frieza absurda" de Bruno de Souza Rodrigues, foragido e indiciado pela morte do artista.

Bruno e Jeander se conheceram em um aplicativo de namoro há 2 anos, com quem manteve relações sexuais por quatro vezes, sendo uma delas com o marido de Bruno em sexo à três.

A Delegacia de Descobertas de Paradeiros acredita que Jeander falou a verdade, mas com o inquérito sem conclusão, ainda não é possível afirmar que a narrativa dada pelo suspeito.

O Disque-Denúncia divulgou, no último sábado (3), uma foto de Bruno de Souza Rodrigues, procurado pelo homicídio e ocultação de cadáver de Jeff. Bruno se passou pela vítima para conseguir alugar um kitnet em Campo Grande, na Zona Oeste, local onde foi usado para ocultar o corpo.

Os advogados de Bruno afirmaram que o produtor não assassinou o ator, mas que o cliente enterrou o corpo após o crime. Jeff estava em uma gravação de um vídeo pornô, quando bebeu um líquido "batizado", desmaiando em seguida e morrendo logo depois.