Caso Jeff Machado: Segundo suspeito é preso no Morro do Vidigal

O produtor Bruno de Souza Rodrigues, suspeito de matar o ator Jeff Machado, foi preso na manhã desta quinta-feira (15). Ele estava escondido em uma casa no Morro do Vidigal, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Militar, em resposta ao G1, o suspeito não ofereceu resistência ao ser preso. Bruno estava foragido desde o início de junho, quando o pedido de prisão foi decretado.

O Disque Denúncia anunciou recompensa de R$ 1 mil por pistas do paradeiro de Bruno. Até o momento, não há informações se alguém denunciou de forma anônima a localização dele.

O outro suspeito, Jeander Vinícius, foi preso no dia 2 de junho, pela Polícia Civil.

Entenda o caso

Jeff Machado foi asfixiado com um fio de telefone dentro da própria casa. O corpo foi colocado dentro de um baú e levada para uma casa alugada em Campo Grande, também na zona oeste.

O baú foi concretado no piso dessa casa, onde acabou sendo encontrado em maio. Segundo a polícia, Bruno matou Jeff e contou com a ajuda do garoto de programa Jeander Vinícius para esconder o corpo.

Em depoimento prestado à polícia na semana passada logo depois de ser preso, Jeander contou que esteve com Bruno na casa de Jeff no dia do crime supostamente para gravar um filme erótico.

Ao chegarem na casa de Jeff, Bruno teria se oferecido para fazer um suco. Jeff reclamou que o suco estaria amargo, indicando que o ator pode ter sido dopado antes do crime. Jeander contou que foi tomar banho para iniciar as filmagens e, quando voltou, Jeff já estaria morto.