Caso Jeff Machado: Suspeito vai responder por maus-tratos após abandonar 8 cães do ator

O segundo suspeito pela morte do ator Jeff Machado, o produtor Bruno de Souza Rodrigues, preso nesta quinta-feira (15) no Morro do Vidigal, vai responder também por maus-tratos de animais.

Os oito cães da raça setter que pertenciam a jeff, foram soltos em diversos bairros da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Desses oito, apenas cinco conseguiram sobreviver ao abandono e aos dias rodando pela cidade sem comida e água.

"Além do crime de homicídio triplamente qualificado, com ocultação de cadáver, o Bruno vai responder pelo estelionato e pelos maus-tratos aos animais. Outros personagens que praticaram crimes correlatos, nessa grande empreitada criminosa também serão indiciados", explicou a delegada ao G1.

A localização dos animais aconteceu devido aos chips que eles têm no corpo. Uma ONG começou a investigar de quem seriam os bichos para localizar os tutores e, só assim, responsabilizar pelo abandono.

Os cachorros que sobreviveram, foram adotados por criadores da raça no Rio de Janeiro. Durante o velório do ator, os novos tutores publicaram homenagens ao artista nas redes sociais.

Bruno de Souza Rodrigues e Jeander Braga foram indiciados pela Polícia Civil do Rio por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. De acordo com o pedido de prisão assinado pelo promotor de Justiça Sauvei Lai, o crime contra Jeff Machado foi premeditado por Rodrigues, com auxílio de Braga.