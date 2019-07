Caso New Hit: dançarino acusado de estupro pode ser preso a qualquer momento

Ex-integrante da extinta banda New Hit, o dançarino Alan Aragão Trigueiros, 31 anos, pode ter a prisão decretada a qualquer momento. Acusado de estuprar duas adolescentes de 16 anos, em 2012, ele e outros sete ex-integrantes foram condenados, em segunda instância, a dez anos e oito meses de reclusão em regime fechado - por decisão deliberada por desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA), em agosto de 2017, em reforço à sentença da juíza Márcia Simões Costa, da Vara Criminal de Rui Barbosa, na Chapada Diamantina, onde ocorreu o crime.

Os oito acusados chegaram a passar cinco meses presos após julgamento, mas, em março do ano passado, após habeas corpus coletivo, conseguiram a liberdade. Fato é que, de acordo com o advogado das vítimas, Maurício Freire, os ex-integrantes da banda de pagode ingressaram com um recurso extraordinário junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) dentro do prazo previsto em lei, 15 dias após publicação da decisão do TJ-BA, com exceção de Alan - o que, explica Maurício, embasou o pedido de prisão do dançarino, protocolado em junho de 2018.

O dançarino poderia estar preso, desde então, não fosse por um detalhe: o processo do caso está parado. Sob a ótica legal, em caso de apreciação do pedido de prisão, por parte do TJ-BA, a prisão de Alan Aragão é tida como certa pela defesa das vítimas, que solicitou o pedido após concluir que o dançarino não havia ingressado recurso.

“A certidão (número 4092) mostra que a defesa dele não recorreu, ou seja, o processo acabou para ele. Significa trânsito em julgado e foi com base nisso que protocolei o pedido, não apreciado pelo TJ-BA até hoje, mais de um ano depois, porque está parado. Em geral, o prazo para esse tipo de apreciação é 15 dias”, destaca Maurício.

Por ora, todos os acusados, seguem soltos. São eles: Weslen Danilo Borges Lopes, William Ricardo de Farias, Michel Melo de Almeida, Jhon Ghendow de Souza Silva, - esses, assim como Alan, ficaram reclusos no Complexo Penitenciário de Mata Escura, em Salvador -, além de Edson Bonfim Berhends Santos, Eduardo Martins Daltro de Castro Sobrinho e Guilherme Augusto, que cumpriam cinco meses da pena no Conjunto Penal de Feira de Santana.

"Temos mães, pais, familiares", comentou Alan, em março do ano passado, ao deixar a prisão.

Veja vídeo



A Justiça

Há dez dias, quando acessou o processo, passível de consulta pública, a reportagem constatou que, de fato, não havia movimentação. O CORREIO procurou o TJ-BA, na segunda-feira (8), e solicitou respostas quanto o porquê de não haver, ainda, deliberação para o pedido de prisão feito pela defesa das vítimas e, ainda, quanto aos recursos ingressados pelos acusados.

A princípio, a Corte afirmou, por meio da assessoria, que estava buscando as informações solicitadas. Sem respostas, a reportagem voltou a procurar a Justiça, sete vezes, em dias consecutivos, e só nesta terça-feira (16), após mais uma cobrança, o Tribunal afirmou que o processo “está em pauta para ser julgado” até a próxima sexta-feira (19).

E completou que “aguarda análise do juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários, interpostos pela defesa”. Foi possível observar que, houve movimentação no processo em duas datas posteriores à data em que o TJ-BA foi procurado: um dia depois, na terça-feira (9), e nesta segunda-feira (15).

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) também foi questionado, neste caso, se há algo que justifique o tempo decorrido para que haja deliberação dos recursos dos acusados e decreto da prisão de Alan Aragão, por parte do TJ-BA. A reportagem, no entanto, ainda não obteve retorno da pasta.

Representante das duas vítimas, Maurício Freire explicou que a deliberação do TJ-BA é definida por um único juiz, em um processo rápido. “Não é um júri, com plateia, ou algo excepcional. É apenas um despacho, feito por um desembargador”, afirmou. Quanto às movimentações, o advogado explicou que elas indicam uma “aceleração” do despacho judicial.

À época responsável pela defesa de Alan Aragão, o criminalista Leite Mattos afirmou ao CORREIO, nesta terça-feira, que “passou o processo”. Quanto aos motivos pelos quais não ingressou o recurso extraordinário, na época em que cabia a tentativa, o advogado disse que não comentaria o assunto.