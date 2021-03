Caso Wesley: especialistas dizem que 'surto' só poderia ser atestado após análise

Para o policial militar Wesley Soares ser diagnosticado com um ‘surto psicótico’, suspeita que paira sobre sua atitude do domingo, no Farol da Barra, seria necessário um trabalho de escuta técnica e criteriosa, afirma o psicólogo Edilson da Paz, pós-graduando em neuropsicologia e com experiência de três anos no 1º Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação da PM de Feira de Santana.

"Não tem como afirmar que foi surto. O emprego dessa palavra entra em um aspecto mais próximo da loucura, que é vista como ‘desrazão’. É uma tentativa de tirar a coerência do Wesley do momento em que ele toma aquela atitude”, analisa o especialista.

“A verdade do que aconteceu morreu com ele”, acrescenta o psicólogo, que aponta ainda que o melhor termo para denominar o episódio ocorrido com o soldado é “crise”.

Também com especialidade no acompanhamento de policias militares, a psiquiatra Sandra Peu explica que o surto psicótico acontece quando há quebra de relação da realidade. Ela também não concorda com a definição prévia usada para caracterizar o episódio. Caso fosse mesmo constatado um quadro de surto, era necessária a intervenção psiquiátrica, o que não ocorreu.

“Psicólogos podem ajudar, mas com estratégias específicas e, às vezes, precisa de manejo de medicação”, acrescenta a médica, que já participou de intervenções do tipo. “Já aconteceu de o paciente estar com algum instrumento que poderia fazer mal a si próprio. A polícia faz o desarme, mobiliza e a gente aplica o medicamento. Em poucos segundo ele dorme”, diz a especialista .

A especialista concorda que a negociação era difícil por ser conduzida por policiais militares, colegas de farda de Wesley. “A cena foi, para mim, como se eu tivesse que operar meu filho”, disse. Sandra defende que os policiais que se envolveram no episódio sejam afastados, avaliados por psiquiatras e até acompanhados profissionalmente. “Tenho certeza que eles não queriam matar um colega. Eu duvido que eles tivessem essa ordem, mas acho que a ordem emocional, a frieza exigida levou ao desfecho”, diz.

Instituição

Outra questão apontada pelos profissionais é a necessidade de serem criados estratégias, dentro da própria Policia Militar, que contribua para identificar possíveis casos como esse. Para isso, não basta apenas contratar psicólogos ou psiquiatras, mas olhar para o processo em que o se constrói um agente de segurança pública no Brasil.

“Quando as pessoas entram na PM e se tornam policiais, elas precisam se despir da sua subjetividade para assumir o ideal da instituição, baseado nas ordens do altruísmo, disciplina e hierarquia. A forma do policial enxergar o mundo tem que ser com essa ótica. O caso do Wesley mostra que em algum momento ele foi contra a lei militar naquele momento”, diz o psicó logo Edilson da Paz

O especialista se refere a afirmação de que, segundo colegas de unidade, o policial não concordava em fazer cumprir o fechamento do comércio da cidade, medida adotada para combater o avanço da covid-19 no estado.

“Na psicologia a gente chama isso de dissonância cognitiva, que é quando um sujeito entra em conflito com o que ele acredita ser correto e o que ele precisa praticar. É a crise entre as normas militares e a visão de mundo dele como pessoa. Essa situação é experimentada num processo emocional muito intenso e tem o agravante do policial portar arma. Eles são soldados vistos como “só dados”. São pessoas que precisam de apoio para que casos como esse sejam identificados”, argumenta.

Já a psiquiatra Sandra Peu lembra que o serviço de assistência à saúde mental no Brasil ainda é precário, tanto na rede privada como pública, e que os policiais militares têm o agravamento de evitarem procurar ajuda para lidar com seus problemas. “A psicofobia no meio militar é significativa. Se um policial diz ao superior que está em tratamento, ele é mal visto, menosprezado... isso não é exclusivo da Bahia”, destaca.

Para ajudar a melhorar o cenário, ela recomenda melhorar a comunicação institucional, ofertar mais serviço para tratamento, sensibilizar os membros da corporação para observarem comportamentos de risco e colocar as pessoas para tratarem e reverem as regras sociais da instituição. “Esse não me parece ser um caso isolado, visto que eu recebo policiais muito desgastados emocionalmente, abalados e com sérios problemas”, diz.

*Com a orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro