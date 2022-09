Castelo Garcia D´Ávila recebe festival de música e sustentabilidade

Em sua segunda edição, o Festival de Música da Praia do Forte promove três dias de performances musicais e conscientização ambiental no Castelo Garcia D´Ávila, de amanhã a sábado. Com o tema Sustentabilidade, o evento vai movimentar o balneário, com shows e ações sustentáveis e didáticas, que vão de coleta seletiva, vídeo mapping, palestras a oficinas.

A programação musical inclui atrações locais e nacionais, de diferentes gêneros, como o rock, pop, reggae, trap e axé. E um dos destaques é o cantor e compositor Nando Reis, que se apresenta sexta (16), às 19h. Nando chega embalado pela série Nando Hits, que ganhou novo single e clip ontem, comemorando a marca de 1 bilhão de streamings no Spotify: ele lançou Sutilmente, parceria com Samuel Rosa, gravada ao vivo em show em São Paulo, em outubro de 2019. Este é o sétimo lançamento da série.

Nando divide a noite com a banda Negra Cor e com a cantora e trobonista Pali; hoje, na abertura, tem Mil Milhas, Marcos Clement Canta Raul Seixas, Marcelo Santos e DJ Deco. E no sábado (17), DH8 Jovem Dex e Alee (nomes do trap nacional) e Pedro Chamusca.

Durante os três dias de festa, o evento promoverá também atividades que visam conscientização ecológica e sustentável. Dentre as metas do projeto, está tornar-se referência em eventos sustentável nacional, fazendo do município de Mata de São João um pólo sócio-cultural voltado para preservação ambiental.

O festival é realizado pela Forte Produções, com produção da Vira Mundo Produções. Castelo Garcia D´Ávila (Praia do Forte). De amanhã a sábado. Ingressos: R$ 50, à venda no site Bilheteria Digital. Bilheteria Digital | Ingressos FESTIVAL DE MÚSICA DA PRAIA DO FORTE





PROGRAMAÇÃO

Quinta, 15/09, às 19h:

- Marcos Clement Canta Raul Seixas

- Banda Mil Milhas

- Marcelo Santos

- Dj Deco

Sexta, 16/09, às 19h:

- Nando Reis

- Negra Cor

- Pali Fem

Sábado, 17/09, às 19h:

- Jovem Dex

- Alee

- Dh8

- Pedro Chamusca