Castelo Garcia D´Àvila sedia festival de música

O Castelo Garcia D’Ávila será o cenário da segunda edição da segunda edição do festival Jazz no Castelo, que começa nesta quarta (12) e segue até dia 4/02. Com programação de quarta a sexta, das 17h às 22h, o evento recebe 12 atrações, entre baianos, que vão se revezar em um palco montado ao lado das ruínas do castelo.

Com coordenação geral de Geisy Fiedra, presidente do Conselho Curador da Fundação Garcia d’Ávila, o festival vai oferecer uma mistura de estilos musicais como jazz, blues e soul, além dos ritmos populares que fazem parte da identidade cultural do baiano. “Estamos muito felizes e otimistas com a realização desse festival, que nos ajuda a consolidar a nossa fundação e o castelo como um centro cultural”, relata, entusiasmada, Fiedra.

A curadoria do festival é assinada pelo músico Ivan Huol e pela produtora Cacilda Póvoas. “Construímos a curadoria com um pouco de jazz, blues, soul, funk, um clima mais de música negra e do jazz cantado, e com a música brasileira dialogando com o estilo do jazz, que é universal”, afirma Póvoas.

Quem abre o evento, hoje, é o grupo Rumpilezzinho, projeto social criado pelo maestro Letieres Leite - que será homenageado no evento. Amanhã, a atração é o grupo baiano Pradarrum, capitaneado pelo percussionista Gabi Guedes e que funde ritmos das nações Ketu, Gêge e Angola, como ilú, ijexá, alujá e kabila, com o jazz. Na sexta, tem a banda Geleia Solar, banda nbase da Jam no MAM, composta por vários músicos de peso, entre eles o baterista Ivan Huol.

Sempre com três shows por semana, o festival começa com a apresentação de um DJ, seguido por exibições de vídeo mappings nas ruínas do castelo e, por fim, os shows. Uma área gourmet com comidas e bebidas da região também foi montada no local. O uso de máscara e o cartão de vacinação serão obrigatórios para quem for ao evento.

FICHA

Evento: Jazz no castelo

Onde: Castelo Garcia D´Ávila (Praia do Forte).

Quando: De 12 a dia 04/02, das 17h às 22h.

Ingressos: R$ 50 | R$ 25. Vendas no Sympla.





PROGRAMAÇÃO

Rumpilezzinho (12)

Pradarrum (13)

Geleia Solar e convidado (14)

Eric Assmar e Kika d’Matta (19)

Sonora Amaralina (20)

Geleia Solar e Carol Panesi (21)

Mestrinho (26)

Ana Karina (27)

Geleia solar e Josiel Konrad (28)

Ellen Oléria (2/2)

Adelmo Casé (3/2)

Angela Velloso (4/2)