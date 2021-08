Castigado por chuvas, gramado do Barradão passa por reforma; fotos

O Vitória aproveitou que não jogará no Barradão nos próximos 15 dias para iniciar uma reforma no gramado do estádio. O time fará uma sequência de dois jogos seguidos fora de casa, contra Náutico e Operário-PR, e só voltará a usar o local no dia 11 de setembro, para o confronto contra o Remo.

Parte danificada do gramado do Barradão foi retirada

(Foto: Pietro Carpi/EC Vitória)

O campo foi danificado com a sequência de partidas da Série B, Campeonato Brasileiro de Aspirantes e Campeonato Baiano Sub-20, além das fortes chuvas que caíram em Salvador. No início de agosto, chamou a atenção o estado do gramado durante o duelo do Leão contra o Vasco, em que várias poças se formaram.

Segundo o Vitória, foi retirada a parte do gramado danificada e feito o replantio. Em seguida, estão programados os serviços de aplicação de adubo, irrigação, prevenção de fungos e pesticidas e fechamento de buracos, além do descanso do campo.

Outros serviços estão programados para os próximos dias

(Foto: Pietro Carpi/EC Vitória)

O próximo jogo do time será neste domingo (29), às 16h, contra o Náutico, no estádio dos Aflitos, em Recife. Em seguida, o rubro-negro enfrentará o Operário-PR no Germano Krüger, em Ponta Grossa, no Paraná, no dia 4 de setembro, às 11h. Só no dia 11 do mesmo mês, o Vitória volta a ser mandante, contra o Remo, às 19h.