Castor de Andrade, Don Corleone carioca, está em série do Globoplay

Bandido, corrupto e gângster. Paizão, herói e sedutor. É inacreditável, mas todas essas qualidades são atribuídas a uma mesma pessoa por aqueles que conheceram sua história. E não se trata de um personagem fictício: esse é o bicheiro carioca Castor de Andrade (1926-1997), que, além de contraventor, foi presidente de uma escola de samba e “dono” de um clube de futebol.

A história deste personagem que esteve nas páginas policiais com a mesma frequência em que aparecia no noticiário esportivo está nos quatro episódios da ótima série documental Doutor Castor, que chegou ao Globoplay na última quinta-feira. Dirigida por Marco Antônio Araújo, a produção reúne depoimentos de 30 pessoas e imagens de arquivo que, segundo o diretor, nunca foram exibidas na TV.

E a produção acerta ao incluir entre os entrevistados tanto aqueles que o admiravam como os que o execravam. Por um lado, tem o advogado Michel Assef, que defendia o bicheiro. Para ele, Castor cometia uma “mera contravenção penal”. Generoso, cavalheiro, gentil, educado... São esses os adjetivos dispensados por Assef ao amigo.

Já a ex-juíza Denisse Frossard, que condenou mais de dez bicheiros à prisão em 1993 - incluindo Castor -, o compara à máfia italiana. “Os bicheiros se cumprimentam com beijo no rosto, como fazem os mafiosos na Itália”, diz.

Há ainda, claro, os jogadores que brilharam no time do Bangu vice-campeão brasileiro em 1985, quando Castor injetava fábulas de dinheiro no clube. E eles exaltam o contraventor, embora um dos atletas relembre que Castor chegou a dar uma rajada de metralhadora contra a parede para assustar os jogadores e pressioná-los a ganhar jogos. É aí que você se pega rindo de situações que, embora tenham alimentado o anedotário em torno do bicheiro, revelam também sua personalidade violenta. Em outra ocasião, o contraventor correu atrás de um árbitro que teria errado contra o time dele. De repente, os capangas de Castor cercaram o juiz e, por pouco, não terminou em linchamento. A cena está na série.

Há também o caso de um homem que foi morto e Castor se tornou o principal suspeito do crime porque dias antes, ele havia sido chamado de “ladrão” pela futura vítima. O assassinato nunca foi esclarecido.

O fato é que, vilão ou mocinho, Castor é uma personalidade riquíssima para um documentário, como observa o diretor da série. A destacar, a ótima montagem, que dá às quatro horas de produção um tom ora de humor, ora de suspense. E o tempo passa voando. Globoplay, já disponível

Marco Pigossi em Cidade Invisível



Cidade Invisível, da Netflix, frustra como suspense

Cidade Invisível, da Netflix, vem fazendo sucesso. Criada por Carlos Saldanha, diretor de A Era do Gelo 2 e Rio, a série mostra um policial ambiental que tenta desvendar o motivo da morte de sua mulher num incêndio. Surgem ainda outros crimes que ele quer esclarecer. No meio da investigação, se depara com personagens do folclore brasileiro que podem estar envolvidos com os crimes. A Cuca, o Saci e o Curupira agora vivem no Rio de Janeiro, mas ainda dotados de seus “superpoderes”. A ideia pode até ser boa, mas a execução não corresponde a ela. Como suspense, está longe de envolver. No fim, a produção não passa de uma reunião de super-heróis com um toque de “exotismo” para inglês ver. No elenco, Marco Pigossi, Alessandra Negrini e os baianos Fábio Lago e Wesley Guimarães. Netflix, já disponível



Carnaval em casa

Léo Santana, Xanddy, Daniela Mercury e Bell Marques são algumas das atrações do Bahia Folia neste sábado (13), às 14h30, na TV Bahia. Também acontecerão homenagens a Moraes Moreira, Riachão e Ademar Furtacor, artistas do Carnaval que morreram recentemente. O programa que celebra o Carnaval em Casa é apresentado por Camila Marinho e Marrom.



Marchinhas e sambas-enredos com Diogo Nogueira

Diogo Nogueira apresenta neste domingo sua live de Carnaval, ao meio-dia, com marchinhas de Carnaval, frevos e sambas-enredos. Portelense, o cantor vai fazer uma homenagem à sua agremiação, cantando Portela 2007 e Portela na Avenida. Aurora e Jardineira são algumas das marchinhas que vão animar a festa. diogo.no/youtube, domingo (14), meio-dia

Lara Beck Belov

Lara Beck Belov, documentarista, indica quatro documentários

"Os filmes que me marcaram são uma espécie de "companhia" no meu imaginário. Com o tempo, as histórias que vi também se transformam dentro de mim, interagindo com minhas próprias histórias. E a gente vai se construindo, com vivido e com o assistido. Adoro quando e também quando imagens e sons vem me visitar. Me interesso muito sobre a dança entre documentário e da ficção, fronteiras difusas. É que nem a vida, que no fundo, e ainda bem, é sempre cheia de imaginação."



- Diários de Classe (Brasil), no Net Now e no YouTube

Dir.: Maria Carol e Igor Souza

"Esse documentário filmado em Salvador, combina força e delicadeza para contar histórias de três mulheres - Tifany Moura, uma jovens trans moradora de um abrigo para menores, Vânia Costa, uma mulher em privação de liberdade e Maria José, uma empregada doméstica- que têm em comum a busca pela educação, em contextos em que poder estudar é uma batalha que se combina a muitos outros desafios. Esse documentário filmado em Salvador, fala sobre o direito à educação, quando se luta também pelo direito à própria existência. Histórias comuns a muitas mulheres, que finalmente ganham tela, numa narrativa e aproximação das personagens, que foge aos estereótipos. É um convite a se emocionar e conhecer um recorte dessas realidades."

- Iracema- uma Transa Amazônica (Brasil), no Festival Ecofalante

Dir.: Jorge Bodanzky e Orlando Senna

Na década de 70, em plena ditadura militar, um grupo de cineastas numa Kombi pelo Pará, filmava os impactos profundos da construção da Transamazônica, que rasgava a terra, assim como a na vida das pessoas da região. Esse "docfic", é uma mistura entre ficção e documentário, em que personagens ficcionais e não atores interagem com as realidades também espontâneas ou imaginárias, tensionando fronteiras, borrando limites e entendendo "verdades" possíveis. O roteiro gira em torno de Iracema, uma jovem que começa a se prostituir para sobreviver e encontra Tião, um caminhoneiro sulista no norte do país. O filme desconstrói a ideia do "Milagre econômico brasileiro" e ficou proibido por anos no país, só estreando em 1981.

- Professor Polvo (África do Sul), na Netflix

Dir.:Pippa Ehrlich, James Reed



Esse filme, que podia se chamar Professora Polvo, já que se trata de uma "polvinha", conta a história de uma relação tecida entre o animal humano e um molusco marinho nas florestas subquáticas da África do Sul. O cineasta, que também é personagem, filma durante mais ou menos um ano, seus mergulhos e interações com a "polvinha" e como ambos se transformam através desse contato. Essa história me leva a repensar o conceito de amizade e como a vida e as trocas diversas podem construir outras relações, que não apenas as "humanocentradas" ou mesmo com animais domesticados. A busca pelo entendimento e a conexão com um molusco marinho, conecta com a possibilidade de conhecer a si mesmo, ao aceitar e fazer parte do "mistério da natureza".

- Alamar (México)

Dir.: Pedro González-Rubio

Alamar é um filme que nos leva pela fantástica e extraordinária experiência da simplicidade de uma infância perto do mar. Filmado com personagens da mesma família, conta a história de uma criança que mora com a mãe na Itália e vai passar as férias com o pai no México, em palafitas no mar na região do Banco Chinchorro. É um filme sensorial, que não trata de grandes acontecimentos ou inúmeras peripécias, mas sim da "experiência''. Então podemos ser pouco essa criança que se aproxima do universo marítimo, vivendo um cotidiano perto da natureza, cru, mas principalmente mágico. A fotografia dilata também os sentidos que a imagem desperta. Assistindo "Alamar", dá pra sentir a pele salgada.