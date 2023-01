Castramóvel: Serviço itinerante desembarca no bairro do Bonfim na segunda (23)

O Castramóvel, serviço municipal itinerante de castração de cães e gatos, chega ao bairro do Bonfim na segunda-feira (23). O veículo estará estacionado no Centro de Saúde Mental (CSM) Rubin de Pinho, e às segundas, quartas e sextas-feiras, o atendimento é prioritário para gatos. Já nas terças e quintas-feiras, é a vez dos cães. Por dia, são realizados até 60 procedimentos.

Ao todo, 35 vagas são disponibilizadas para marcação presencial, de segunda a sexta, das 8h às 10h. As demais podem ser agendadas através do e-mail agendamento.dipa@ gmail. com, ou nos postos de saúde da rede municipal. Basta enviar ou apresentar RG e CPF do tutor, comprovante de residência em Salvador, Cartão SUS e de vacina antirrábica atualizada do animal.

No dia agendado, é realizada a triagem do animal e, caso esteja tudo em ordem, a castração é feita em seguida. Devido à pandemia, a recomendação é que compareça apenas o tutor e o animal, no intuito de continuar evitando aglomerações. É importante que o animal esteja em jejum e o tutor deve apresentar RG e Cartão SUS, além do cartão de vacinação do animal.

Vantagens – De acordo com a secretária de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-estar e Promoção Animal (Secis), Marcelle Moraes, são muitos benefícios da castração dos animais. “Além do controle populacional para cães e gatos, reduz as doenças reprodutivas e os riscos de enfermidades mamárias, ovarianas e uterinas. Também há uma redução de doenças como raiva e leishmaniose, que podem ser transmitidas de animais para humanos”.

A castração é um procedimento que assegura a saúde do pet, por prolongar a vida do animal e fazer o controle populacional. Além disso, previne doenças como tumores, a exemplo do câncer de mama, nas cadelas ou gatas. A intervenção diminui também a demarcação de território e, em muitos casos, reduz a agressividade do animal.