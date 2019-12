Casuarina leva magia do ritmo de Jackson do Pandeiro à Caixa Cultural

As comemorações do centenário de Jackson do Pandeiro (1919-1982) foram apenas um incentivo para transformar em show a reverência que a banda Casuarina sempre fez ao músico.

De hoje a domingo, o grupo carioca apresenta, na Caixa Cultural de Salvador, "Cem Anos do Rei do Ritmo – Casuarina Canta os Sambas de Jackson do Pandeiro"; uma homenagem ao multi-instrumenista paraibano que é uma referência da banda desde o primeiro álbum, lançado há 14 anos. Na época, eles gravaram um pout-pourri com cinco canções de Jackson do Pandeiro (Quadro Negro, Babá de Cachorro, Cabo Tenório, Mundo Cão e Rosa).

Agora, incluem no show, sambas clássicos como Chiclete com Banana, Samba do Ziriguidum, A Ordem é Samba e Passe na Lapa. “Apesar de ser mais associado à música nordestina, por motivos óbvios, Jackson do Pandeiro também era um grande sambista, tinha orgulho disso e fazia questão de deixar claro que era - e se considerava - um sambista também”, explica o cantor e pandeirista, Gabriel Azevedo, fundador do Casuarina e diretor musical do espetáculo. Ele explica que o repertório dessa homenagem foi focado mesmo no samba. "Em um ano de comemorações pelo centenário, sabíamos que ele seria lembrado pelos baiões, cocos, e xotes, Então, fizemos ese recorte pelo samba", explica.

Jackson do Pandeiro (Foto: Divulgação)

Não ficam de fora, no entanto, sucessos como Sebastiana e o Canto da Ema, nos quais Jackson do Pandeiro reforçou sua veia nordestina, com ritmos característicos da região. "Ele é uma das princiapis influências de todos os integrantes, justamente por unir de forma tão natural a música do Nordeste com o Rio, especialmente através do samba. Para mim, que sou vocalista e percussionista, essa questão da divisão do tempo, das melodias, essa característica única, sempre me chamou atenção", complementa Gabriel Azevedo.

A pesquisa para o show fez com que ele encontrasse pérolas desconhecidas do grande público, e confirmasse a espécie de "magia do ritmo" que imortalizou a obra do música. ”O grande feito do Jackson do Pandeiro foi ter transformado tudo em coco. O segredo foi misturar o pandeiro, com os intrumentos mais tradicionais, como zabumba, triângulo, violão de sete cordas, acordeon e cavaquinho, e a Casuarina consegue tecer isso”, avalia.