Casuarina volta a Salvador com homenagem a Jackson do Pandeiro

No ano em que completaria 100 anos, o cantor, instrumentista e compositor paraibano Jackson do Pandeiro ganha homenagem em ritmo de samba com o grupo carioca Casuarina. O show Cem Anos do Rei do Ritmo desembarca em Salvador dias 27, 28 e 29 de dezembro, na Caixa Cultural, com ingressos a R$ 30 e R$ 15, à venda na bilheteria do local, a partir do dia 27.

No repertório, clássicos como Chiclete com Banana, Samba do Ziriguidum, A Ordem É Samba e Passe na Lapa. “Apesar de ser mais associado à música nordestina, por motivos óbvios, Jackson do Pandeiro também era um grande sambista, tinha orgulho disso e fazia questão de deixar claro que era - e se considerava - um sambista também”, explica o cantor e pandeirista, Gabriel Azevedo, fundador do Casuarina e diretor musical do espetáculo.

A alcunha que alçou o músico à fama foi fruto do pandeiro presenteado pela mãe, Flora, que também era versadora e cantadora na região de Alagoa Grande (PB). A habilidade no trato com o instrumento, somada ao jeito peculiar de cantar, o carisma e toda versatilidade da sua obra, lhe trouxe, ainda, o título de “Rei do Ritmo”. Afinal, Jackson do Pandeiro era também do forró, coco e rojão.

“Comemorar centenários como o de Jackson, com uma das vertentes da sua obra que é o samba, e por um grupo renomado como o Casuarina, é reverenciar os nossos mestres, perpetuar a nossa memória e manter viva a cultura brasileira”, definiu a diretora executiva do projeto, Michelly Mury. O grupo, inclusive, já homenageou Jackson do Pandeiro no álbum de estreia, em 2005, com um pout-pourri de Quadro Negro, Babá de Cachorro, Cabo Tenório, Mundo Cão e Rosa.

Serão quatro apresentações na capital baiana, com direito a sessão dupla no dia 28, às 18h e às 20h. No palco, Gabriel Azevedo (pandeiro e voz), Daniel Montes (violão de 7 cordas), João Fernando (bandolim) e Rafael Freire (cavaquinho), completando 17 anos de Casuarina. A banda tem oito discos e dois DVS lançados, com destaque à pesquisa musical e resgate de grandes nomes da cena popular brasileira, a exemplo de Dorival Caymmi, Wilson Moreira, Herivelto Martins e Cyro Monteiro.





Serviço:

Show "Cem Anos do Rei do Ritmo - Casuarina canta os sambas de Jackson do Pandeiro”

Onde: Arena da CAIXA Cultural Salvador (Rua Carlos Gomes, 57 – Centro)

Datas: 27, 28 e 29 de dezembro; sexta às 20h, sábado, às 18h e às 20h; domingo às 19h

Ingressos: R$ 30 / R$ 15 (meia-entrada para estudantes, professores, funcionários e clientes CAIXA, e pessoas acima de 60 anos)

Bilheteria: venda de ingressos a partir do dia 27 de dezembro (sexta-feira), às 9h (para todas as sessões)

Duração: 75 minutos

Classificação indicativa: Livre